«Локомотив» летом может избавиться от двух легионеров

В «Локомотиве» недовольны игрой защитника Кристиана Рамиреса и планируют выставить его на трансфер летом.

Бывший игрок «Краснодара» перешел в московский клубом из «Ференцвароша».

«Эквадорец ни разу не вышел в стартовом составе «Локо» в матчах РПЛ. И если в начале чемпионата он хотя бы стабильно появлялся на поле после перерыва, то за последние 14 туров он провел за железнодорожников всего 40 минут. В кубке Рамирес появляется чаще, но и там он не блещет. Например, в матче с «Крыльями» он был заменен в перерыве, а после игры Галактионов раскритиковал футболиста», – написал источник.

Также «Локомотив» может продать полузащитника Лукаса Веру, который пока не выходил в стартовом составе команды.

Экс-футболист «Оренбурга» и «Химок» перешел в московский клуб зимой на правах свободного агента. Ранее аргентинец принадлежал эмиратской «Аль-Вахде».

«По Вере вопрос еще не решен, но есть вероятность, что клуб также попытается продать его уже летом (несмотря на то, что контракт аргентинца рассчитан до 2028 года)», – написал источник.