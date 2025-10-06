Тренер клуба Второй лиги – о судье: «Некоторые люди – дятлы или пингвины, арбитр не был орлом»

Главный тренер «Иркутска» Константин Дзуцев высказался о работе арбитра после гостевого матча Второй лиги с «Леон Сатурном» (1:2).

«Во-первых, хотел бы привести слова известной актрисы. Она говорила, что все люди как птицы. Только некоторые из них орлы, а некоторые – дятлы или пингвины. На мой взгляд, сегодня арбитр не был орлом, это точно», – сказал Дзуцев.