Тренер клуба Второй лиги – о судье: «Некоторые люди – дятлы или пингвины, арбитр не был орлом»

Главный тренер «Иркутска» Константин Дзуцев высказался о работе арбитра после гостевого матча Второй лиги с «Леон Сатурном» (1:2).
«Во-первых, хотел бы привести слова известной актрисы. Она говорила, что все люди как птицы. Только некоторые из них орлы, а некоторые – дятлы или пингвины. На мой взгляд, сегодня арбитр не был орлом, это точно», – сказал Дзуцев.
- Главным арбитром встречи был Владислав Шипков из Белореченска.
- «Леон Сатурн» занимает 8-е место в группе 2 дивизиона Б Второй лиги, «Иркутск» идет на 5-й позции.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»