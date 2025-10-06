Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Тренер клуба Второй лиги – о судье: «Некоторые люди – дятлы или пингвины, арбитр не был орлом»

Тренер клуба Второй лиги – о судье: «Некоторые люди – дятлы или пингвины, арбитр не был орлом»

Сегодня, 11:27
1

Главный тренер «Иркутска» Константин Дзуцев высказался о работе арбитра после гостевого матча Второй лиги с «Леон Сатурном» (1:2).

«Во-первых, хотел бы привести слова известной актрисы. Она говорила, что все люди как птицы. Только некоторые из них орлы, а некоторые – дятлы или пингвины. На мой взгляд, сегодня арбитр не был орлом, это точно», – сказал Дзуцев.

  • Главным арбитром встречи был Владислав Шипков из Белореченска.
  • «Леон Сатурн» занимает 8-е место в группе 2 дивизиона Б Второй лиги, «Иркутск» идет на 5-й позции.

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Иркутск Леон Сатурн Дзуцев Константин
Цугундeр
1759740162
) Вот же ..сын Хасбика, коокой, я его душу видал, обидчивый.. Да и ты- не орёл, раз Фаину цитируешь, во спасение репутации.(
Ответить
