«Спартак-2» получил нового тренера вместо Комбарова

Алексей Мелeшин назначен главным тренером команды «Спартак-2». Он уже приступил к работе с составом. В его тренерский штаб вошли Дмитрий Ратников и Артeм Веселов, который будет отвечать за физподготовку.

49-летний Мелeшин – воспитанник московского «Спартака». В качестве полузащитника он выступал за основной состав «Спартака» с 1996 по 1999 год. За это время он провел 90 матчей и забил 8 мячей. В составе «Спартака» Мелeшин стал четырехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.