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«Спартак-2» получил нового тренера вместо Комбарова

Сегодня, 20:30

Алексей Мелeшин назначен главным тренером команды «Спартак-2». Он уже приступил к работе с составом. В его тренерский штаб вошли Дмитрий Ратников и Артeм Веселов, который будет отвечать за физподготовку.

49-летний Мелeшин – воспитанник московского «Спартака». В качестве полузащитника он выступал за основной состав «Спартака» с 1996 по 1999 год. За это время он провел 90 матчей и забил 8 мячей. В составе «Спартака» Мелeшин стал четырехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

  • С 2011 года Алексей Мелeшин работает тренером в системе «Спартака».
  • Он возглавлял команды разных возрастов в Академии, а также входил в тренерский штаб молодежной команды.
  • Мелeшин также был исполняющим обязанности главного тренера дубля «Спартака».

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Спартак Спартак-2 Мелешин Алексей
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