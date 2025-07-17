«Спартак-2» получил нового тренера вместо Комбарова

Алексей Мелeшин назначен главным тренером команды «Спартак-2». Он уже приступил к работе с составом. В его тренерский штаб вошли Дмитрий Ратников и Артeм Веселов, который будет отвечать за физподготовку.
49-летний Мелeшин – воспитанник московского «Спартака». В качестве полузащитника он выступал за основной состав «Спартака» с 1996 по 1999 год. За это время он провел 90 матчей и забил 8 мячей. В составе «Спартака» Мелeшин стал четырехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
- С 2011 года Алексей Мелeшин работает тренером в системе «Спартака».
- Он возглавлял команды разных возрастов в Академии, а также входил в тренерский штаб молодежной команды.
- Мелeшин также был исполняющим обязанности главного тренера дубля «Спартака».
Источник: телеграм-канал «Спартака»