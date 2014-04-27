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    Алексей Мелешин

    Тренер
    Имя Алексей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Мелешин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 30 января 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Спартак М (мол) 4 1 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.04.2014 Спартак М (мол) 0 : 2 Академия Кубань
    02.05.2014 Томь (мол) 1 : 1 Спартак М (мол)
    09.05.2014 Спартак М (мол) 2 : 2 Амкар (мол)
    14.05.2014 Спартак М (мол) 4 : 1 Динамо (мол)
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