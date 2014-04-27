Алексей Мелешин - статистика
Тренер
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Мелешин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|30 января 1976
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Мелешин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|30 января 1976
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Спартак М (мол)
|4
|1
|1
|2
|Дата
|Матч
|27.04.2014
|Спартак М (мол)
|0 : 2
|Академия Кубань
|02.05.2014
|Томь (мол)
|1 : 1
|Спартак М (мол)
|09.05.2014
|Спартак М (мол)
|2 : 2
|Амкар (мол)
|14.05.2014
|Спартак М (мол)
|4 : 1
|Динамо (мол)