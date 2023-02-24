Мелешин заявил, что «Спартак» потерял сильнейшего футболиста Москвы 2003 года рождения

Экс-футболист «Спартака» Алексей Мелешин прокомментировал переход нападающего Владислава Шитова из «Спартака» в «Крылья Советов».

— Хочется, чтобы воспитанники «Спартака» играли за основную команду, но так складывается жизнь. Наша задача готовить квалифицированных футболистов, а как дальше сложится, их карьера от нас не зависит.

Жалко, что ребята покидают клуб, но это карьерный путь. Фаниль Сунгатулин сейчас играет за «Урал», а Владислава выкупили «Крылья Советов».

— Как вы оцените уровень Шитова?

— Он уже играет не в самой последней команде РПЛ. Если говорить о Владе, то он очень техничный и быстрый нападающий. Скорость – это его сильнейшее качество. Шитов был сильнейшим футболистом по Москве 2003 года рождения.

Влад — качественный футболист, он сразу перешел в «Спартак-2» и там хорошо играл, когда мы работали. Пожелаем ему успехов в его футбольной карьере.

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