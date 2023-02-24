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  • Мелешин заявил, что «Спартак» потерял сильнейшего футболиста Москвы 2003 года рождения

Мелешин заявил, что «Спартак» потерял сильнейшего футболиста Москвы 2003 года рождения

24 февраля 2023, 13:18
4

Экс-футболист «Спартака» Алексей Мелешин прокомментировал переход нападающего Владислава Шитова из «Спартака» в «Крылья Советов».

— Хочется, чтобы воспитанники «Спартака» играли за основную команду, но так складывается жизнь. Наша задача готовить квалифицированных футболистов, а как дальше сложится, их карьера от нас не зависит.

Жалко, что ребята покидают клуб, но это карьерный путь. Фаниль Сунгатулин сейчас играет за «Урал», а Владислава выкупили «Крылья Советов».

— Как вы оцените уровень Шитова?

— Он уже играет не в самой последней команде РПЛ. Если говорить о Владе, то он очень техничный и быстрый нападающий. Скорость – это его сильнейшее качество. Шитов был сильнейшим футболистом по Москве 2003 года рождения.

Влад — качественный футболист, он сразу перешел в «Спартак-2» и там хорошо играл, когда мы работали. Пожелаем ему успехов в его футбольной карьере.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Шитов Владислав Мелешин Алексей
Комментарии (4)
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eugen-han
1677234993
Не знаю, но он ещё никак не раскрылся в клубе, и более того, косячит. Ну есть к него потенциал, но ведь шанс вечно никто давать не будет, а у перспективы век короткий.
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AlexanderFCSM
1677236985
в таких случаях продают с первоочередным правом выкупа, о чем у нас там думают?( а то так и будет пол РФПЛ Спартаковские, и раскрываться будут, а сами будем локти кусать. Я все еще негодую как так Пиняева упустили, парень явно одаренный очень
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alefreddy
1677238012
перебор талантов всех в состав не поставишь.Были в составе а ля Мэсси и где они?
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zigbert
1677239947
Конечно жаль отдавать своих воспитанников в другие команды но откровенно Владислав не произвел большого впечатления от своей игры. В Крыльях возможно он будет появляться чаще на поле, вот там и надо будет доказывать свои способности.
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