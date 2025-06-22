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  • Сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Малафеева дебютировал в профессиональном футболе

Сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Малафеева дебютировал в профессиональном футболе

Сегодня, 17:54
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Максим Малафеев, сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева, дебютировал в профессиональном футболе в составе «Звезды» из Санкт-Петербурга.

Он провел полный матч на воротах своей команды в гостевой игре с «Енисеем-2» в 13-м туре группы 2 дивизиона Б Второй лиги. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Звезды».

Об игре сына высказался 46-летний Вячеслав Малафеев.

«Считаю, что дебют на профессиональном уровне получился хорошим. Команда выиграла. Матч смотрел. В первом тайме не было много моментов, был пропущенный гол: передача в центр и практически выход один на один.

Знал заранее, что он будет играть. Мы с ним обсуждали это. У меня был только один совет: ничего не выдумывать, играть так, как он умеет. В последней игре за молодежку «Звезды» он сыграл хорошо. Для меня было достаточно информации, что он находится в хорошей форме. Сказал ему, чтобы он сыграл на своем уровне.

Дальнейшие перспективы будут зависеть только от него. Дебют в целом удался. Но это только начало, только первый шаг, – сказал Вячеслав Малафеев.

  • «Звезда» идет на 9-м месте в своей группе с 15 очками после 13 матчей.
  • Вячеслав Малафеев выступал за «Зенит» в 1999–2016 годах, в 2003–2012 годах играл за сборную России.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Звезда Енисей-М Зенит Малафеев Вячеслав
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Комментарии (1)
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В "Спартаке" играют прост
1750610333
У неги же дочь... трансгендером стал??? Дела было малафеево стало малофеево
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