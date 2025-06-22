Сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Малафеева дебютировал в профессиональном футболе

Максим Малафеев, сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева, дебютировал в профессиональном футболе в составе «Звезды» из Санкт-Петербурга.

Он провел полный матч на воротах своей команды в гостевой игре с «Енисеем-2» в 13-м туре группы 2 дивизиона Б Второй лиги. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Звезды».

Об игре сына высказался 46-летний Вячеслав Малафеев.

«Считаю, что дебют на профессиональном уровне получился хорошим. Команда выиграла. Матч смотрел. В первом тайме не было много моментов, был пропущенный гол: передача в центр и практически выход один на один.

Знал заранее, что он будет играть. Мы с ним обсуждали это. У меня был только один совет: ничего не выдумывать, играть так, как он умеет. В последней игре за молодежку «Звезды» он сыграл хорошо. Для меня было достаточно информации, что он находится в хорошей форме. Сказал ему, чтобы он сыграл на своем уровне.

Дальнейшие перспективы будут зависеть только от него. Дебют в целом удался. Но это только начало, только первый шаг, – сказал Вячеслав Малафеев.