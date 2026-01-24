Российский клуб вынужден избегать поездок по платным трассам

Агент, юрист Антон Смирнов рассказал о способе экономии в «Муроме» из Второй лиги.

«Рассказали ещe одну интересную деталь про «Муром».

Клуб, чтобы экономить на футболистах деньги, не ездил порой по платной автодороге, предпочитая обычную через все населенные пункты, по которой время в пути могло увеличиться вдвое.

Это при бюджете в более чем 100 миллионов рублей», – написал источник.