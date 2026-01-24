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  • Российский клуб вынужден избегать поездок по платным трассам

Российский клуб вынужден избегать поездок по платным трассам

24 января, 13:59
1

Агент, юрист Антон Смирнов рассказал о способе экономии в «Муроме» из Второй лиги.

«Рассказали ещe одну интересную деталь про «Муром».

Клуб, чтобы экономить на футболистах деньги, не ездил порой по платной автодороге, предпочитая обычную через все населенные пункты, по которой время в пути могло увеличиться вдвое.

Это при бюджете в более чем 100 миллионов рублей», – написал источник.

  • «Муром» по итогам прошлого года вылетел из «Серебра» в Лигу Б.
  • Команду в межсезонье возглавил Сергей Мирошниченко.
  • Сезон в Лиге Б ориентировочно стартует в марте.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Муром
Комментарии (1)
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Император Бомжей
1769257452
У нас так пол страны экономит))) Нормальное явление, для клуба второй лиге Тут вон, банкротами в РПЛ становятся А че уж говорить о второй лиге Знамя Труда по платкам ездили И всё, теперь банкроты))))
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