Фанаты клуба Второй лиги собирают деньги для команды

У «Иркутска» из Второй лиги серьезные финансовые затруднения. В ситуацию пришлось вмешаться неравнодушным болельщикам.
«Болельщики ФК «Иркутск» открыли сбор денег для помощи клубу.
Один из футболистов «Иркутска» рассказал о ситуации в клубе: по его словам, два с половиной месяца футболисты не получают зарплату. По этой причине инициативная группа болельщиков открыла счeт для команды, где уже успели собрать 22 250 рублей», – написал источник.
- «Иркутск» основан в 2019 году. Домашние матчи команда проводит на местном стадионе «Труд», вмещающем более 15 тысяч зрителей.
- На профессиональном уровне «Иркутск» выступает с 2023 года. В 2023 и 2025 годах команда финишировала в своей группе на третьем месте.
- Сейчас пост главного тренера команды занимает исполнительный директор клуба Илья Кунгуров.