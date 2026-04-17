«Нахер он нужен?»: в российском клубе решили провести сезон без запасного вратаря

В неназванном клубе Второй лиги Б решили провести сезон с одним голкипером.

«Расскажем очередную потрясающую историю. Сейчас один из клубов Б играет с одним голкипером. По каким-то причинам пока не могут заявить ещe одного, но он есть.

Теперь самое главное: само руководство клуба считает так.

«Нахер этот второй голкипер нужен? Когда в реальности возникнет ситуация, что он будет нужен?».

Короче, даже при наличии второго голкипера не факт, что он вместе с тренером вратарей будет ездить на выездные игры с командой.

И да – этот клуб сейчас один из лидеров своей группы в Б», – написал источник.

В Лиге Б Второй лиги четыре группы. Победители выходят в группу «Серебро» Лиги А.