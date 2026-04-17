Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Нахер он нужен?»: в российском клубе решили провести сезон без запасного вратаря

«Нахер он нужен?»: в российском клубе решили провести сезон без запасного вратаря

Сегодня, 20:41

В неназванном клубе Второй лиги Б решили провести сезон с одним голкипером.

«Расскажем очередную потрясающую историю. Сейчас один из клубов Б играет с одним голкипером. По каким-то причинам пока не могут заявить ещe одного, но он есть.

Теперь самое главное: само руководство клуба считает так.

«Нахер этот второй голкипер нужен? Когда в реальности возникнет ситуация, что он будет нужен?».

Короче, даже при наличии второго голкипера не факт, что он вместе с тренером вратарей будет ездить на выездные игры с командой.

И да – этот клуб сейчас один из лидеров своей группы в Б», – написал источник.

В Лиге Б Второй лиги четыре группы. Победители выходят в группу «Серебро» Лиги А.

Еще по теме:
Рэпер Obladaet финансово поддержал клуб Второй лиги, находящийся на грани банкротства 1
Футболисты российского клуба вынуждены работать грузчиками – у них нет денег на еду 16
Игроки российского клуба публично попросили о помощи 11
Источник: телеграм-канал «Второй Дивизион | Вторая Лига»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Осинькин выпустил с «Ростовом» игрока, подравшегося с тренером
22:33
Назван судья, который отвечает за «Спартак»
22:01
2
Козлов обвинил «Краснодар» в том, что ему не дали шанса
21:37
4
РПЛ. Заика принес «Сочи» гостевую победу над «Ростовом» (1:0)
21:24
18
Карпину предъявили серьезное обвинение в «откатах»
21:16
8
«Зенит» «отчаянно» ищет нового спонсора на фоне отказа старого
21:07
12
Дуглас Сантос хочет покинуть «Зенит»
20:27
28
ФотоРоссийский игрок попал в символическую сборную 1/4 финала Лиги чемпионов
20:19
5
«Балтика» увеличила цену на Андраде на фоне интереса «Зенита»
19:58
8
Капитан «Спартака» думал о завершении карьеры: «Не вижу смысла переходить в другой клуб»
19:47
14
Все новости
Все новости
«Нахер он нужен?»: в российском клубе решили провести сезон без запасного вратаря
20:41
Рэпер Obladaet финансово поддержал клуб Второй лиги, находящийся на грани банкротства
11 апреля
1
Футболисты российского клуба вынуждены работать грузчиками – у них нет денег на еду
8 апреля
16
ВидеоИгроки российского клуба публично попросили о помощи
5 апреля
11
Российский клуб близок к закрытию прямо по ходу сезона
3 апреля
6
Фанаты клуба Второй лиги собирают деньги для команды
1 апреля
2
Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок
29 марта
ФотоОпределилось будущее клуба из Химок
20 марта
ФотоПетербургский клуб подписал экс-игрока «Краснодара»
27 февраля
2
ВидеоИгроки российского клуба вытолкнули застрявший в снегу автобус
14 февраля
2
В России может закрыться клуб, выступавший в финале еврокубка
13 февраля
14
Российский клуб со 100-летней историей может закрыться посреди сборов
12 февраля
12
В Санкт-Петербурге внезапно закрывают футбольный клуб
2 февраля
21
Российский клуб вынужден избегать поездок по платным трассам
24 января
1
Назван российский клуб, куда переходят «от безысходности»
24 января
5
Расформированный клуб РПЛ возродят, объединив с командой Второй лиги
22 января
1
Фото«Муром» из Второй лиги подписал 2-кратного чемпиона России с опытом ЛЧ
21 января
7
ФотоТренер из системы «Динамо» возглавил «Спартак-2»
2025.12.31 15:08
2
Еще один российский клуб на грани закрытия
2025.12.17 14:35
2
В России закрывается один из старейших клубов
2025.12.06 16:14
3
Бывший клуб РПЛ может потерять профессиональный статус
2025.12.01 13:30
Футболисты российского клуба, игравшего в еврокубковом финале, работают таксистами и курьерами из-за задержек зарплаты
2025.11.24 11:58
2
Еще один клуб Второй лиги столкнулся с финансовыми проблемами
2025.11.13 19:19
Реакция Парфенова на возвращение «Тосно» в профессиональный футбол
2025.10.21 19:07
«Тосно» объявил о возвращении в профессиональный футбол
2025.10.21 15:30
5
ВидеоСамый молодой игрок в истории «Спартака-2» отдал ассист в дебютном матче
2025.10.13 19:00
Судью во Второй лиге намеком сравнили с дятлом и пингвином
2025.10.06 11:27
1
Реакция Аршавина на досрочную победу «Зенита-2» во Второй лиге
2025.09.29 00:36
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 