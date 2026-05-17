Российский клуб не приехал на матч из-за безденежья

Матч 8-го тура группы 2 Второй лиги «Муром» – «Иркутск» не состоялся. Гости не явились, предварительно объявив об этом в телеграм-канале.

«Друзья, вы все знаете, в каком сложном положении находится футбольный клуб «Иркутск». К сожалению, вынуждены сообщить, что по финансовым причинам команда не сможет отправиться на выездной матч с «Муромом», запланированный на 17 мая.

Но «Иркутск» живет, и поэтому нам как никогда нужна ваша поддержка. Футбольный клуб со своей стороны делает все возможное, чтобы играть в первенстве дальше и радовать болельщиков. Команда готовится к следующему домашнему матчу, с «Искрой» и в ваших силах помочь любимой команде – прийти 24 мая на стадион и поддержать наших футболистов! Заполненные трибуны – это наша с вами сила, мы вместе сражаемся за футбол и вместе побеждаем!

Футбол в Иркутской области не раз переживал тяжелые времена. Но наш любимый вид спорта не раз доказывал, что нужен всем нам – свидетельством этому лидерство «Иркутска» по посещаемости во второй лиге. У нас самые лучшие болельщики, которые достойны классного футбола и мы верим, что футбол будет жить и радовать нас победами!» – написал клуб.