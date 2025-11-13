Введите ваш ник на сайте
Еще один клуб Второй лиги столкнулся с финансовыми проблемами

Вчера, 19:19

«Леон Сатурн» накопил долги перед игроками и тренерским штабом.

Клуб из Раменского давно испытывает проблемы с финансированием, поэтому половину сезона платил зарплаты неофициально.

Но это не спасло их от появления новой задолженности.

«Большая часть зарплаты у футболистов никак не была прописана и обсуждалась лишь на словах. Премиальные, которые за сезон ни разу не выплатили, были по нарастающей на сумму от 10 до 20 тысяч рублей и зависели от побед.

Сейчас футболистов кормят обещаниями, что решат вопросы и должны выплатить до конца ноября, однако никто из игроков в это не верит», – сообщил источник.

Источник: Sport Baza
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Леон Сатурн
