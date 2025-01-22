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    Широков покинет «Сатурн»

    Роман Широков, занимавший должность генерального директора «Сатурна», ответил на вопрос о смене руководства в раменском клубе.

    «У клуба новые руководители. Я не планирую продолжать работу в «Сатурне», – сказал 43-летний Широков.

    • Экс-футболист «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и сборной России работал в «Сатурне» с марта 2023 года. Осенью того же года был исполняющим обязанности главного тренера.
    • Широков играл за «Сатурн» в 2005 году.
    • В прошлом году раменский клуб занял 3-е место в группе 2 дивизиона Б Второй лиги.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (5)
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    fakeid
    1737540270
    "Экс-футболист «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и сборной России" вот это карьера! рядом даже никто не стоял. самедов разве что, но у него комплект слабее.
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    fakeid
    1737540357
    ждём в комментах клинера, всего в слезах. с его привычной истерикой, когда он видит фамилию широков)
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    Цугундeр
    1737544478
    "Это был короткий Роман любви моей. Это был красивый обман - игра теней... "
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