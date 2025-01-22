Широков покинет «Сатурн»

Роман Широков, занимавший должность генерального директора «Сатурна», ответил на вопрос о смене руководства в раменском клубе.
«У клуба новые руководители. Я не планирую продолжать работу в «Сатурне», – сказал 43-летний Широков.
- Экс-футболист «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и сборной России работал в «Сатурне» с марта 2023 года. Осенью того же года был исполняющим обязанности главного тренера.
- Широков играл за «Сатурн» в 2005 году.
- В прошлом году раменский клуб занял 3-е место в группе 2 дивизиона Б Второй лиги.