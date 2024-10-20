«Динамо-2» и «Динамо-Владивосток» выиграли турниры дивизиона Б Второй лиги вместе с «Динамо» Киров

Московское «Динамо-2» сегодня одержало победу над командой «Луки-Энергия» (Великие Луки) со счeтом 2:1 и за два тура до финиша обеспечило себе первое место в группе 2 дивизиона Б Второй лиги.

Отрыв бело-голубых от ближайшего преследователя «Иркутска» достиг 7 очков.

«Динамо-Владивосток» сегодня одержало гостевую победу над «Рязанью» со счетом 3:0 и досрочно обеспечило себе первое место в группе 3 дивизиона Б Второй лиги.

Отрыв дальневосточников от ближайшего преследователя «Композита» (Павловский Посад) составляет 9 очков. Командам осталось провести два тура.