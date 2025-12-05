Корнеев дал совет ЦСКА, как поступить с Челестини

Бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев дал совет клубу насчет главного тренера Фабио Челестини.

«Я думаю, стоит продлить контракт. Я вижу со стороны, как он общается с командой. Как руководит. В команде хорошая атмосфера. Он развивает молодых игроков. Я чувствую тренера. Он амбициозный специалист.

Конечно, руководству ЦСКА виднее. Но мне со стороны кажется, что это будет правильное решение.

Специалист стоящий. Умеет работать, умеет расположить к себе. Но видно, что это серьезный мужчина», – сказал Корнеев.