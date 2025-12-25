Юран – о «Спартаке»: «Народную команду должен тренировать российский специалист»

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран высказался о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера «Спартака».

«Я не знаю Карседо, ничего о нeм не слышал. Пусть сначала «Спартак» его возьмeт – потом можно о чeм-то говорить. Для меня это загадка.

Я всегда говорил, что «Спартак» народная команда и тренировать еe должен российский специалист. Однако решение принимать руководству.

По-моему, по географии в «Спартаке» побывали уже все: испанцы, португальцы, итальянцы, сербы. Продолжать расширять географию? Ради бога. Моe мнение, что «Спартак» должен возглавить российский тренер», – сказал Юран.