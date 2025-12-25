Стало известно, какую сумму «Динамо» хочет получить за Бителло

«Динамо» не получало никаких предложений о продаже полузащитника Бителло.
Бело-голубые в целом не готовы отпустить одного из ключевых игроков менее чем за 18–20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Крузейро» предложил «Динамо» за игрока 6 миллионов евро, а бело-голубые запросили не меньше 10 миллионов. Однако эта информация не соответствует действительности.
- 25-летний Бителло в этом сезоне провел 23 матча за бело-голубых, забил 5 голов, сделал 4 передачи.
- Срок контракта бразильца с московским клубом рассчитан до середины 2031 года.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»