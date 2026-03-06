«Матч ТВ» покажет 4 игры 20-го тура РПЛ

На «Матч ТВ» определились с сеткой трансляций на эту неделю. Канал покажет в прямом эфире четыре встречи 20-го тура РПЛ.
- 7 марта, 16:15 по московскому времени: «Ростов» – «Балтика»;
- 8 марта, 16:45: «Рубин» – «Краснодар»;
- 8 марта, 19:00: ЦСКА – «Динамо»;
- 9 марта, 19:00: «Спартак» – «Акрон».
Остальные встречи – по платному «Матч Премьер».
В чемпионате России по футболу лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»