  • Главная
  • Новости
Рэпер OG Buda назвал лучшего игрока в истории ЦСКА: «Покупал его в «Реал» вместо ван Нистелроя»

5 марта, 19:32

Рэпер Григорий Ляхов, более известный как OG Buda, перечислил лучших футболистов ЦСКА за все время.

Сильнейшим, по его мнению, был бразильский нападающий Вагнер Лав.

«Тут еще личностная симпатия. Вагнер Лав! Я, когда в детстве играл в PES за «Реал», ван Нистелроя продавал и покупал себе Вагнера Лава.

Еще Карвальо и Игорь Акинфеев. Плюс Дзагоев, братья Березуцкие. Все красавчики!

Если ЦСКА станет чемпионом в этом году, сделаю сальто. Никогда не получалось даже на батутах, но ради чемпионства постараюсь», – сказал OG Buda в видео, опубликованном в соцсетях.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейцев.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вагнер Лав
