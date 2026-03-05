Введите ваш ник на сайте
Заявление ЦСКА в ответ на обвинения болельщиков в расизме

5 марта, 20:16
8

ЦСКА подробно прокомментировал расистский скандал в кубковом матче с «Краснодаром».

«ПФК ЦСКА категорически осуждает любые проявления расизма. ЦСКА уже много десятилетий является интернациональной командой, в которой чтут и уважают спортсменов любых национальностей, рас и вероисповеданий. Вся история клуба и непосредственно вчерашняя игра, где с капитанской повязкой вышел Мойзес, это подтверждают.

А менее года назад Вагнер Лав, Чиди Одиа, Клод Макелеле и Дидье Дрогба стали главными участниками гала-матча в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА. Нам удивительно, что ЦСКА с учетом вышеизложенного должен высказываться по теме расизма, но обвинения со стороны ФК «Краснодар» озвучены серьезные.

Однако на данный момент они не имеют под собой никакой фактической основы: сейчас у нас нет представления о том, что и когда было услышано игроками соперника. К сожалению, выступавшие спикеры не дали вводных.

Клуб запустил внутреннее расследование, задачей которого является анализ любых доступных видеозаписей трибун – от технических камер и трансляционных до частных кадров и съемок представителей СМИ. Нами уже было просмотрено огромное количество материалов и опрошено много потенциальных свидетелей: от сотрудников по работе с болельщиками до стюардов и представителей медиа, работавших в зоне Трибуны А.

Мы обязательно доведем до конца наше расследование по итогам заявления коллег, и вне зависимости от разбирательств со стороны КДК в случае обнаружения отдельных эпизодов неподобающего поведения виновные будут наказаны по всей строгости.

Просматривая видеоматериалы, мы в очередной раз убедились, насколько мощной и невероятной накануне была поддержка наших болельщиков, которые не отдыхали ни минуты, гнали вперед наших футболистов и оказывали давление на соперника.

Однако также уже сейчас нами было найдено определенное количество эпизодов, которые можно трактовать как провокационные действия со стороны отдельных футболистов «Краснодара» в сторону наших игроков и болельщиков.

В свою очередь, тему состояния гостевой раздевалки мы не считаем достойной обсуждения, не поддерживаем публикацию обсуждаемого видео и не будем как-либо дополнительно комментировать – здесь, как было сказано в заявлении «Краснодара», у каждого свое понимание нормы.

И мы с большим сожалением вынуждены согласиться с «Краснодаром»: после очередного очного матча мы вновь уходим от обсуждения игры. Футбольному болельщику понятно, по чьей инициативе это действительно происходит.

Так было и после декабрьского матча, когда представители «Краснодара» безапелляционно обвинили нашего футболиста, так и ранее во время матча в Москве, где Джон Кордоба повздорил с Мойзесом, а в подтрибунном помещении на сильно повышенных тонах и с агрессивной жестикуляцией что-то хотел от нашего главного тренера.

В свою очередь, главный тренер соперника на пресс-конференции тогда позволил высказывание, разделявшее тренеров по национальному признаку. Мы не делали громких заявлений и не спешили обвинять кого-либо в национализме.

В таких вопросах необходимо взвешенно и серьезно подойти к разбирательству, а не менять повестку обвинениями. И нам жаль, что Эдуард Сперцян, который осенью сам стал жертвой обвинений в расизме, теперь присоединился к тенденции таких же необоснованных обвинений.

Джона Кордобу мы давно знаем не только как большого игрока, но, к сожалению, и как мастера провокаций. Думаем, что болельщики по всей лиге негативно относятся к Кордобе не потому, что он является сильным футболистом и не из-за цвета кожи, а из-за системного некорректного поведения, которым он уже не в первый раз открыто проявляет неуважение к оппонентам на футбольном поле, судьям, болельщикам и всему российскому футболу», – говорится в заявлении армейцев.

  • Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
  • Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.

Гонду честно ответил, почему мало играл в «Зените» 2
Генич выделил главное качество ЦСКА 2
Где смотреть матч ЦСКА – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 8 марта 2026
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Кубок Краснодар ЦСКА Кордоба Джон
Комментарии (8)
Max-Min-vkontakte
1772734482
)) краткое резюме из всего написанного - "это не мы, это они"))
Ответить
САНЁК17
1772736446
Не легко досталось победа ЦСКА над Краснодаром ,итого счет остался неизменным
Ответить
bratskij
1772737080
Да что перед коровами оправдываться, им что в лоб что по лбу, всё равно ныть не перестанут.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1772739514
РФСПРФ всегда где Винни, там сканда Особенный прав
Ответить
Интерес
1772740329
Коровы проиграли и обиженно замычали.
Ответить
Foxitkuban
1772775895
"Просматривая видеоматериалы, мы в очередной раз убедились, насколько мощной и невероятной накануне была поддержка наших болельщиков, которые не отдыхали ни минуты, гнали вперед наших футболистов и оказывали давление на соперника. Однако также уже сейчас нами было найдено определенное количество эпизодов, которые можно трактовать как провокационные действия со стороны отдельных футболистов «Краснодара» в сторону наших игроков и болельщиков." АХАХХАХ!!!! Популисты и стрелочницы!)))))
Ответить
  • Читайте нас: 