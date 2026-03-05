Челестини объяснил, почему Мойзес был капитаном вместо Облякова в игре с «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини объяснил решение сделать защитника Мойзеса капитаном команды в матче FONBET Кубка России с «Краснодаром».
Красно-синие дома победили со счетом 3:1 в первой игре 1/2 финала Пути РПЛ.
– Почему не играет Лукин? И что такого увидели в Данилове?
– У Лукина была травма, потом у него была административная проблема. Не мог лететь. То есть сперва он отсутствовал 4–5 дней по травме, а потом Данилов меня восхитил в товарищеских матчах. Это большая привилегия, когда есть 5–6 хороших защитников. Но отмечу, что я всегда был тем, кто в Лукина верил.
– Было видно, как Козлов был мотивирован. Обсуждали с ним тактические моменты «Краснодара»?
– Нет, мы много не говорили. Но когда увидели состав, мы спросили его по паре моментов. Он нам дал ответ и попал в точку. Мотивированным я его вижу всегда. В прошлый раз тоже.
– Ди Лусиано второй матч подряд вне заявки.
– Это спортивное решение, это мое решение.
– Капитаном был Мойзес, а не Обляков. Почему?
– У нас было совещание. Это красивая черта этой команды – Мойзес и Ваня подошли ко мне. Мы ожидали, что Кордоба будет в старте, дать повязку Мойзесу – шанс общаться с судьями. Таким образом, можно больше защищаться от Кордобы. Потому и решили дать повязку Мойзесу. Возможно, повязка чуть больше бы защищала его от судей. Так как капитан может больше общаться с судьями.
- Голы у ЦСКА забили Кирилл Глебов на 54-й минуте, Данил Круговой на 68-й и Матеус Алвес на 90+3-й. У «Краснодара» отличился Мозес Давид Кобнан на 22-й.
- С 72‑й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Джованни Гонсалеса. На 19‑й минуте в составе армейцев Иван Обляков не реализовал пенальти.