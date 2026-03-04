Соболев назвал проблему Кубка России в связи с компьютерными играми

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о формуле проведения FONBET Кубка России.

Во 2-м раунде 1/4 финала Пути регионов его команда победила в гостях «Балтику» со счетом 1:0.

– Как вам формула Кубка России?

– Я немного связан с компьютерными играми – можно сказать, такая формула оттуда пошла. Просто не очень понимаю историю, когда ты играешь финал верхней части турнира, но если его проигрываешь, то вылетаешь. По мне, так быть не должно.

Если бы после поражения от ЦСКА в прошлом сезоне оказались в нижней сетке и сыграли бы с ее победителем – это было бы справедливее. А так получается, что идешь без поражений, но из-за одной осечки в верхней части вылетаешь из Кубка. У нас уже не было второго шанса.