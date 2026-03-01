«Спартаку» предстоит сыграть с «Динамо» через 2 дня на 3-й

Встречу 19-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» перенесли с сегодня, 1 марта, на завтра, 2 марта. Причина – угроза беспилотной атаки на Сочи.
«Спартак» был против переноса, но ему пришлось подстроиться под оперативную обстановку.
Красно-белым теперь предстоит провести 5 марта кубковый матч против «Динамо» через два дня на третий. У бело-голубых между играми будет на сутки больше.
- «Спартак» занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место. Отставание от третьей строчки составляет 11 очков.
- Матч в Сочи должен стать дебютным официальным в «Спартаке» для главного тренера Хуана Карлоса Карседо.
- Сочинцы замыкают турнирную таблицу российского чемпионата. Они рискуют за один сезон вылететь обратно в Первую лигу.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова