«Спартаку» предстоит сыграть с «Динамо» через 2 дня на 3-й

Встречу 19-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» перенесли с сегодня, 1 марта, на завтра, 2 марта. Причина – угроза беспилотной атаки на Сочи.

«Спартак» был против переноса, но ему пришлось подстроиться под оперативную обстановку.

Красно-белым теперь предстоит провести 5 марта кубковый матч против «Динамо» через два дня на третий. У бело-голубых между играми будет на сутки больше.