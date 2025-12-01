Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • КДК запросит объяснения Баринова из-за оскорбительного поведения в игре со «Спартаком»

КДК запросит объяснения Баринова из-за оскорбительного поведения в игре со «Спартаком»

Сегодня, 11:48
1

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов приглашен на заседание комитета.

На нем будет рассмотрено оскорбительное поведение полузащитника по отношению к болельщикам «Спартака» после ответного матча 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Матч «Локомотив» – «Спартак». Рассмотрим скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений и оскорбительное поведение футболиста «Локомотива» Баринова после матча в отношении болельщиков. Он приглашен на заседание», – сказал Григорьянц.

  • Уходя с поля, Баринов вступил в конфликт с болельщиком красно‑белых, который располагался на центральной трибуне.
  • «Локомотив» проиграл «Спартаку» со счетом 2:3 и выбыл в путь регионов Кубка, где сыграет с «Арсеналом».

Еще по теме:
Галактионов назвал игрока «Локомотива», который блестяще сыграл с «Ростовом»
Виктор Гусев назвал лучшего игрока РПЛ в первой части сезона
Комличенко: «Батраков пожертвовал бомбардирской гонкой ради меня» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Локомотив Баринов Дмитрий Григорьянц Артур
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BarStep
1764586160
Баринов всегда отличался быдливостью.. И вообще, спортсмены, а в особенности футболисты, напрочь забыли, что они работают в сфере услуг.. А там как у официантов - тебе хамят, а ты улыбайся (без шуток :))
Ответить
Главные новости
Орлова поразили слова Романова про «Спартак»: «Жалко команду»
16:44
3
Ямаль назвал лучшего футболиста всех времен: «Проявлю уважение, если встретимся»
16:36
Погребняк сказал, кто возглавит «Спартак» после Романова
16:20
6
У Глебова автоматически продлился контракт с ЦСКА
16:09
ВидеоВандалы сломали статую Месси в Аргентине
15:50
2
Игрок «Динамо» ответил, готов ли перейти в «Спартак»
15:34
5
Агент Макарова предъявил Гусеву: «Может, это личная неприязнь?»
15:21
2
Что означают жесты судей в футболе
15:20
2
«Нужно расставлять приоритеты»: Думбия прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»
15:15
«Ростов» принял решение по Альбе
14:40
4
Все новости
Все новости
КДК запросит объяснения Баринова из-за оскорбительного поведения в игре со «Спартаком»
11:48
1
Медведев прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России
28 ноября
11
Ротенберг: «Вчера поздравил Карпина с прохождением «Зенита» в Кубке России»
28 ноября
12
ВидеоМостовой вылетел за рекламный щит после борьбы с Фернандесом
28 ноября
Степашин высказался о будущем Гусева в «Динамо» после поражения от «Зенита»
28 ноября
6
Горшков объяснил ситуацию с траурными повязками «Зенита»
28 ноября
16
Гусев высказался о своем будущем в «Динамо» после поражения от «Зенита»
28 ноября
1
ФотоИгроки «Зенита» сняли траурные повязки в память о Симоняне перед матчем с «Динамо» – известна причина
28 ноября
13
Только одна команда забила больше пенальти в Кубке России, чем «Зенит»
28 ноября
5
ВидеоМостовой раскрыл, как его провоцировал Лунев перед исполнением пенальти
28 ноября
3
Лунев одним словом описал игру «Динамо» в матче с «Зенитом»
27 ноября
Гусев объяснил кубковое поражение «Динамо» от «Зенита»
27 ноября
1
Семак прокомментировал вылет «Зенита» в Путь регионов Кубка России
27 ноября
7
ФотоСформированы все пары 1/4 финала Пути регионов Кубка России
27 ноября
4
ФотоОпределились полуфинальные пары Пути РПЛ Кубка России
27 ноября
2
Кубок России. «Зенит» победил «Динамо» (1:0), но все равно вылетел в Путь регионов
27 ноября
64
Стало известно, что случилось с Суторминым перед матчем Кубка России
27 ноября
Фанаты «Динамо» обматерили «Зенит»
27 ноября
30
Известна 2-я пара 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России
27 ноября
Кубок России. «Крылья Советов» прошли команду Первой лиги в серии пенальти
27 ноября
ВидеоВ «Локо» прокомментировали желание Баринова избить фанатов «Спартака»: «Это логично»
27 ноября
17
«Спартак» установил рекорд Кубка России
27 ноября
11
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Зенит»: 27 ноября
27 ноября
2
Видео«Крылья Советов» пропустили от команды Первой лиги после смешной ошибки экс-спартаковца
27 ноября
15
Игрока «Крыльев Советов» увезли в больницу перед матчем с «КАМАЗом»
27 ноября
Волк – об Акинфееве: «Никто не имеет права его осуждать»
27 ноября
10
Агент Баринова заявил о провокации болельщиков «Спартака»
27 ноября
4
ВидеоРаскрыты слова Баринова в перепалке с фанатами «Спартака»
27 ноября
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 