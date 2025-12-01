КДК запросит объяснения Баринова из-за оскорбительного поведения в игре со «Спартаком»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов приглашен на заседание комитета.
На нем будет рассмотрено оскорбительное поведение полузащитника по отношению к болельщикам «Спартака» после ответного матча 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Матч «Локомотив» – «Спартак». Рассмотрим скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений и оскорбительное поведение футболиста «Локомотива» Баринова после матча в отношении болельщиков. Он приглашен на заседание», – сказал Григорьянц.
- Уходя с поля, Баринов вступил в конфликт с болельщиком красно‑белых, который располагался на центральной трибуне.
- «Локомотив» проиграл «Спартаку» со счетом 2:3 и выбыл в путь регионов Кубка, где сыграет с «Арсеналом».
Источник: «Матч ТВ»