КДК запросит объяснения Баринова из-за оскорбительного поведения в игре со «Спартаком»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов приглашен на заседание комитета.

На нем будет рассмотрено оскорбительное поведение полузащитника по отношению к болельщикам «Спартака» после ответного матча 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Матч «Локомотив» – «Спартак». Рассмотрим скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений и оскорбительное поведение футболиста «Локомотива» Баринова после матча в отношении болельщиков. Он приглашен на заседание», – сказал Григорьянц.