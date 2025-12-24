Дьяков вынес печальный вердикт «Спартаку»

Бывший игрок «Спартака-2» Виталий Дьяков оценил перспективы «Спартака» в этом сезоне РПЛ.

«Спартак» уже точно не в чемпионской гонке. В этом сезоне красно-белые не претендуют на золотые медали и, возможно, даже на тройку, когда у тебя там очередная смена тренера посреди сезона.

Поэтому мне с трудом верится, что «Спартак» будет в топ-3 РПЛ по итогам сезона», – сказал Дьяков.