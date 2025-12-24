Дьяков вынес печальный вердикт «Спартаку»

Бывший игрок «Спартака-2» Виталий Дьяков оценил перспективы «Спартака» в этом сезоне РПЛ.
«Спартак» уже точно не в чемпионской гонке. В этом сезоне красно-белые не претендуют на золотые медали и, возможно, даже на тройку, когда у тебя там очередная смена тренера посреди сезона.
Поэтому мне с трудом верится, что «Спартак» будет в топ-3 РПЛ по итогам сезона», – сказал Дьяков.
- «Спартак» занимает 6-е место.
- Вскоре команду должен возглавить Хуан Kарлос Карседо.
- Сезон возобновится 27 февраля.
Источник: Legalbet