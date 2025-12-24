Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Названы аргументы за назначение Карседо в «Спартак»

Сегодня, 10:27
3

Бывший журналист, глава медийного «БроукБойз» Дмитрий Егоров поддержал планируемое назначение Хуана Карлоса Карседо в «Спартак».

  • Ранее сообщалось, что 52-летний испанский специалист – главный кандидат на пост главного тренера московской команды.
  • Красно-белые собираются выкупить Карседо у кипрского «Пафоса» за 600 тысяч евро.
  • Карседо входил в штаб «Спартака» в 2012 году.

«По потенциальному тренеру «Спартака» очень хорошие характеристики.

1. Работал в России в штабе Эмери. Игроки относились к нему с большим уважением. Паша Яковлев об этом говорит.

2. С Унаи Эмери проработал 14 лет, все выиграл, отвечал за оборону и стандарты, пошел в свободное плавание, на повышение.

3. На Кипре выиграл абсолютно все. В ЛЧ «Пафос» выглядит достойно.

4. Опыт в мире, опыт в России, успехи.

5. Русского костяка в «Спартаке» нет. Команда состоит из португалов и латиносов.

Скорее поддержу этот вариант».

Еще по теме:
Веллитон оценил возможное назначение Карседо в «Спартак» 2
Журавель поставил крест на новом возможном тренере «Спартака»: «Не протянет и двух прессух» 14
Карпов раскрыл имя главного кандидата на пост тренера «Спартака» 2
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Пафос Спартак Карседо Хуан Карлос
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1766561407
Оборона и стандарты - это как раз то что нам очень надо подтянуть. Посмотрим слухи это очередные или нас готовят к приходу испанского специалиста.
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1766562060
Смущает то,что он более менее топовм клубам не интересен.Так бы давно бы уже свалил с Кипра. Опять мы будем выступать тренажёром для ,,студентов,,. Станковича тоже превозносили,и что? Опять в блудняк попадём.Хорошо,если я ошибаюсь.
Ответить
Главные новости
Дркушич рассказал, как русских представляют на Западе
10:45
3
Названы аргументы за назначение Карседо в «Спартак»
10:27
3
Дасаев: «Из российских вратарей никто не нравится»
09:54
4
В России определили лучших спортсменов года – футболисты не попали в топ-4
09:39
3 самых полезных игрока РПЛ по версии Талалаева
09:05
4
Алланазаров – о Станковиче в «Црвене Звезде»: «Он просто хотел поскорее свалить из России»
08:45
2
«Спартак» заплатит 600 тысяч за тренера, «Динамо» утвердило Гусева, Эндрик ушел из «Реала» и другие новости
01:36
Аршавин назвал лучшего вратаря первой части РПЛ: «Он в полном порядке»
00:28
2
Реакция Семина на ультиматум Макарова «Динамо»
Вчера, 23:36
3
Евсеев возглавит клуб РПЛ – согласовываются последние детали
Вчера, 23:21
5
Все новости
Все новости
Реакция «Пафоса» на интерес «Спартака» к тренеру Карседо
11:13
В России определили тренера года – он из РПЛ
11:06
Радимов: «Если «Акрон» хочет играть в атаку, то надо прощаться с Дзюбой»
10:59
Траты команд РПЛ на трансферы в 2025 году
10:20
В России определили лучшую команду года – она из РПЛ
10:07
Вариант с тренером сборной России во главе «Рубина» назвали «крайне сомнительным»
09:24
Аршавин назвал лучшего вратаря первой части РПЛ: «Он в полном порядке»
00:28
1
Бывший игрок «Спартака» Педро Роша хочет вернуться в Россию
Вчера, 23:52
7
Реакция Семина на ультиматум Макарова «Динамо»
Вчера, 23:36
3
Евсеев возглавит клуб РПЛ – согласовываются последние детали
Вчера, 23:21
5
Веллитон оценил возможное назначение Карседо в «Спартак»
Вчера, 23:12
2
Известен главный кандидат на пост тренера «Рубина» – он работает в сборной России
Вчера, 23:02
6
Журавель поставил крест на новом возможном тренере «Спартака»: «Не протянет и двух прессух»
Вчера, 22:51
15
Агент Макарова высказался о назначении Гусева главным тренером «Динамо»
Вчера, 22:25
Карпов раскрыл имя главного кандидата на пост тренера «Спартака»
Вчера, 22:17
2
Стало известно, на сколько будет сокращен бюджет «Динамо»
Вчера, 21:57
Червиченко назвал условие, которое поможет «Спартаку» не провалить сезон
Вчера, 21:40
1
Талалаев извинился перед Батраковым за слова после матча с «Локо»
Вчера, 21:28
3
В Испании одним словом отреагировали на возможное назначение Карседо в «Спартак»
Вчера, 21:11
6
Ротенберг прокомментировал назначение Гусева главным тренером «Динамо»
Вчера, 20:52
1
«Спартак» собирается выкупить тренера «Пафоса»: раскрыта сумма
Вчера, 20:29
8
Губерниев: «Карпин немного не туда свернул»
Вчера, 20:20
2
Стало известно, какому клубу РПЛ отказал Личка
Вчера, 20:08
Радимов ответил, подходит ли Гусев «Динамо»
Вчера, 20:00
«Спартак» может переманить тренера у участника Лиги чемпионов
Вчера, 19:50
11
Аршавин – о судействе в РПЛ: «Полное непонимание футбола»
Вчера, 19:30
11
Отец судьи Егорова оценил признание сына в получении денег от «Торпедо»
Вчера, 18:35
4
Ловчев отреагировал на решение «Динамо» по Гусеву
Вчера, 18:27
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 