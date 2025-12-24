Названы аргументы за назначение Карседо в «Спартак»

Бывший журналист, глава медийного «БроукБойз» Дмитрий Егоров поддержал планируемое назначение Хуана Карлоса Карседо в «Спартак».

Ранее сообщалось, что 52-летний испанский специалист – главный кандидат на пост главного тренера московской команды.

Красно-белые собираются выкупить Карседо у кипрского «Пафоса» за 600 тысяч евро.

Карседо входил в штаб «Спартака» в 2012 году.

«По потенциальному тренеру «Спартака» очень хорошие характеристики.

1. Работал в России в штабе Эмери. Игроки относились к нему с большим уважением. Паша Яковлев об этом говорит.

2. С Унаи Эмери проработал 14 лет, все выиграл, отвечал за оборону и стандарты, пошел в свободное плавание, на повышение.

3. На Кипре выиграл абсолютно все. В ЛЧ «Пафос» выглядит достойно.

4. Опыт в мире, опыт в России, успехи.

5. Русского костяка в «Спартаке» нет. Команда состоит из португалов и латиносов.

Скорее поддержу этот вариант».