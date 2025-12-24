3 самых полезных игрока РПЛ по версии Талалаева

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев определил тройку самых эффективных игроков сезона РПЛ.
– В эфире подкаста «Это футбол, брат!» вы назвали MVP Премьер-лиги Эдуарда Сперцяна. А тройку можете назвать и объяснить?
– Сперцян, Батраков и Бориско. По зависимости набора очков от одной конкретной личности эти люди определяют успех своих клубов. Для меня эффективность всегда стоит выше внешнего эффекта.
- Алексей Батраков с 11 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
- Летом игрок отказался от трансфера в Саудовскую Аравию.
- Сезон РПЛ возобновится 27 февраля.
Источник: «Спорт-Экспресс»