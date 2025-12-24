Вариант с тренером сборной России во главе «Рубина» назвали «крайне сомнительным»

Инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков прокомментировал вероятное назначение Виталия Кафанова в «Рубин».

«Сначала удивился инсайду Карпа про Кафанова. Потом мои источники, испытывая не меньше удивления, новость подтвердили. Кандидатура тренера вратарей сборной в качестве главного в Казани действительно обсуждается.

Обожаю Виталича, но вариант кажется крайне сомнительным. Главным тренером Кафанов был лишь раз и то фиктивно – при Зауре Тедееве в «Ростове». Как он сейчас вот так зайдeт главным в «Рубин» – представить тяжело», – написал Панков.