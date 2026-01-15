Батраков оценил пристрастие Соболева к компьютерным играм

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о форварде «Зенита» Александре Соболеве.

– Нет такого, что можешь заиграться: перед сном не можешь остановиться играть?

– У меня хоть и есть компьютер, но я особо дома не играю. С друзьями могу поиграть часа два-три или просто пообщаться.

– То есть за тебя не опасаться, как за Александра Соболева?

– Мне кажется, этому придают слишком много значения. По сути, это же его свободное время: он проводит его как хочет.

– Это база, когда ты видишь, что у кого-то все должно получиться в футбольном плане и есть все для этого.

– Ищут какие-то минуты в играх непонятно зачем. Хотя, может быть и не стоит так копаться: он может так сильно выстрелить через полгода, что все забудут про прочие вещи.

Поэтому повторюсь: мне кажется, что этому уделяют много внимания.