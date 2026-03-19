Канчельскис определил преемника Дзюбы

Андрей Канчельскис назвал российского нападающего, которого можно считать преемником капитана «Акрона» Артема Дзюбы.
«Если брать уровень игры за последние несколько сезонов, то Тюкавин. На данный момент среди молодых российских нападающих сильнее него никого нет.
Что касается игровых характеристик, поведения на поле и за его пределами, наверное, таких игроков сейчас нет.
Дзюба – яркая фигура в истории российского футбола, спорить с этим бессмысленно», – сказал Канчельскис.
- 37-летний нападающий в этом сезоне провел за тольяттинцев 19 матчей, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.
- Срок его контракта с «Акроном» рассчитан до 30 июня 2026 года. После этого, не исключено, футболист завершит карьеру, на что неоднократно намекал.
- Ранее Дзюба заявлял, что готов вернуться в «Спартак». Артем обращал внимание, что не против стать в родном клубе запасным игроком, оказывая влияние в раздевалке.
Источник: «Советский спорт»