Канчельскис определил преемника Дзюбы

Вчера, 22:27
3

Андрей Канчельскис назвал российского нападающего, которого можно считать преемником капитана «Акрона» Артема Дзюбы.

«Если брать уровень игры за последние несколько сезонов, то Тюкавин. На данный момент среди молодых российских нападающих сильнее него никого нет.

Что касается игровых характеристик, поведения на поле и за его пределами, наверное, таких игроков сейчас нет.

Дзюба – яркая фигура в истории российского футбола, спорить с этим бессмысленно», – сказал Канчельскис.

  • 37-летний нападающий в этом сезоне провел за тольяттинцев 19 матчей, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.
  • Срок его контракта с «Акроном» рассчитан до 30 июня 2026 года. После этого, не исключено, футболист завершит карьеру, на что неоднократно намекал.
  • Ранее Дзюба заявлял, что готов вернуться в «Спартак». Артем обращал внимание, что не против стать в родном клубе запасным игроком, оказывая влияние в раздевалке.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Акрон Динамо Бр Дзюба Артем Тюкавин Константин Канчельскис Андрей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Alex Flash
1773949498
Батраков пятачка догонит и перегонит
Ответить
FCSpartakM
1773952826
Он вообще видел Тюкавина последние сезоны? Чел вообще никак не прогрессирует. Да и в целом не забивает много.
Ответить
СильныйМозг
1773981328
Конечно Дзюба яркая личность. Все еще помнят эту историю, где он и спартач80 передрачивались в телефоне.
Ответить
