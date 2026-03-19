Канчельскис определил преемника Дзюбы

Андрей Канчельскис назвал российского нападающего, которого можно считать преемником капитана «Акрона» Артема Дзюбы.

«Если брать уровень игры за последние несколько сезонов, то Тюкавин. На данный момент среди молодых российских нападающих сильнее него никого нет.

Что касается игровых характеристик, поведения на поле и за его пределами, наверное, таких игроков сейчас нет.

Дзюба – яркая фигура в истории российского футбола, спорить с этим бессмысленно», – сказал Канчельскис.