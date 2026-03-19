  • Орлов – о Глушенкове: «Он неадекватен, команда для него не главное»

Орлов – о Глушенкове: «Он неадекватен, команда для него не главное»

Вчера, 09:38
20

Комментатор Геннадий Орлов высказался о личностных особенностях нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Лучше, пускай те, кто хотят узнать, в чем причина [проблем] Глушенкова, посмотрят подкаст, где Радимов и Аршавин берут интервью у Глушенкова. Я вот эту беседу послушал и все понял.

Он неадекватен, он не дает нужную оценку происходящему. Он сам по себе существует. Команда для него – это не главное.

Я сам говорил, что он способный. Но теперь я больше не буду говорить, что он способный, потому что он эти способности губит сам», – сказал Орлов.

  • 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 25 матчей за «Зенит», забил 10 голов, сделал 8 ассистов.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.

Источник: страница «#ТАКОЙФУТБОЛ» в соцсети VK
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Орлов Геннадий
Комментарии (20)
АЛЕКС 58
Гену подлечили,или бухать перестал?
Semenycch
Орлов идиот! Этот сайт переполнен идиотами и вот эти идиоты чувствуют духовное родство с Орловым! А есть такие люди, которые ни с кем никогда не соревнуются, а живут только по им самим известным правилам. Очень часто такие люди очень и очень талантливы! Таков и Глушенков. Гений о таких людях писал и пел: Я скачу, но я скачу иначе, По полям, по лужам, по росе… Говорят: он иноходью скачет. Это значит иначе, чем все!
БАЗАРА НЕТ
До Семака был хорошим игроком много забивал, пришел в Зенит много забивал вначале а сейчас стал неадекватным и мало забивать! И таких игроков при семаке многовато становится! Значит Семака гнать надо
Павелий
Гена, а это точно про Глушенкова, а не про тебя? "Он неадекватен, он не дает нужную оценку происходящему. Он сам по себе существует."
Дубина
Вот что газовые миллионы делают с людьми((
Юбиляр
Да что Глушенков - они там все малахольные! Гыгыгы.
Назарян
господин орлов а что молчим про левый пеналь в очередной раз в пользу газмила ??
Бриг
У Орлова Глушенков то гений, то псих. Может, сразу 2 болезни, доктор?
anatolich72
Очередной российский талант загубленный на болоте.
crf57
ГЛУШЕНКОВ давно звезду поймал,крайне неприятный тип,и внешне и внутренне. Плохо воспитан!
