Орлов – о Глушенкове: «Он неадекватен, команда для него не главное»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о личностных особенностях нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Лучше, пускай те, кто хотят узнать, в чем причина [проблем] Глушенкова, посмотрят подкаст, где Радимов и Аршавин берут интервью у Глушенкова. Я вот эту беседу послушал и все понял.

Он неадекватен, он не дает нужную оценку происходящему. Он сам по себе существует. Команда для него – это не главное.

Я сам говорил, что он способный. Но теперь я больше не буду говорить, что он способный, потому что он эти способности губит сам», – сказал Орлов.