Орлов – о Глушенкове: «Он неадекватен, команда для него не главное»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о личностных особенностях нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.
«Лучше, пускай те, кто хотят узнать, в чем причина [проблем] Глушенкова, посмотрят подкаст, где Радимов и Аршавин берут интервью у Глушенкова. Я вот эту беседу послушал и все понял.
Он неадекватен, он не дает нужную оценку происходящему. Он сам по себе существует. Команда для него – это не главное.
Я сам говорил, что он способный. Но теперь я больше не буду говорить, что он способный, потому что он эти способности губит сам», – сказал Орлов.
- 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 25 матчей за «Зенит», забил 10 голов, сделал 8 ассистов.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.
Источник: страница «#ТАКОЙФУТБОЛ» в соцсети VK