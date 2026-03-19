«Спартак» массово просит блогеров рекламировать клуб

Пресс-служба «Спартака» проводит масштабную работу по улучшению имиджа клуба. Красно-белые ищут телеграм-блогеров, которые будут рекламировать организацию.
«Если вы ведете телеграм-канал, но к вам до сих пор не пришло 15 агентств с предложением рекламить ФК «Спартак»…
Считайте, что вы не ведете телеграм-канал», – сообщил блогер Павел Городницкий.
«Справедливости ради отмечу, что с обелением результатов это никак не связано, а рекламироваться вроде как будет некий продукт.
Обычное дело на самом деле, но масштаб впечатляет.
Upd: «некий продукт» – это билеты и прочее», – добавил автор Спортса Глеб Чернявский.
- «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
- Накануне команда вылетела из Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Ближайший соперник – «Оренбург».
Источник: телеграм-канал Павла Городницкого