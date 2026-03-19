«Спартак» массово просит блогеров рекламировать клуб

Пресс-служба «Спартака» проводит масштабную работу по улучшению имиджа клуба. Красно-белые ищут телеграм-блогеров, которые будут рекламировать организацию.

«Если вы ведете телеграм-канал, но к вам до сих пор не пришло 15 агентств с предложением рекламить ФК «Спартак»…

Считайте, что вы не ведете телеграм-канал», – сообщил блогер Павел Городницкий.

«Справедливости ради отмечу, что с обелением результатов это никак не связано, а рекламироваться вроде как будет некий продукт.

Обычное дело на самом деле, но масштаб впечатляет.

Upd: «некий продукт» – это билеты и прочее», – добавил автор Спортса Глеб Чернявский.