Куртуа получил травму

Вчера, 15:43
5

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустит приблизительно шесть недель из-за травмы, полученной в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:1).

У игрока диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра, входящей в состав четырехглавой мышцы.

По данным журналистки Аранчи Родригес, Куртуа выбыл на полтора месяца.

33-летний Куртуа почувствовал мышечный дискомфорт еще во время разминки перед матчем с «Манчестер Сити», но отыграл первый тайм и был заменен в перерыве на Андрея Лунина.

  • Он не сыграет против «Атлетико» 22 марта в 29-м туре Примеры и пропустит оба матча с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов – 7 и 15 апреля.
  • Также он не сыграет с «Мальоркой», «Жироной», «Бетисом» и «Алавесом» в 30-33-м турах. В 34-м туре «Мадрид» 3 мая в гостях сыграет с «Эспаньолом», а в 35-м – с «Барселоной» 10 мая в столице Каталонии.

Источник: официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Лига чемпионов Реал Манчестер Сити Куртуа Тибо
Комментарии (5)
c 7890
1773926204
Это шанс для второго вратаря Реала. Андрей Лунин -делай.
Ответить
Oldtrafford83
1773984383
Так и думал что слишком много комментов под этой новостью, а тут разумеется какол решил лизнуть своим героям))
Ответить
