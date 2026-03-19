Куртуа получил травму

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустит приблизительно шесть недель из-за травмы, полученной в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:1).

У игрока диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра, входящей в состав четырехглавой мышцы.

По данным журналистки Аранчи Родригес, Куртуа выбыл на полтора месяца.

33-летний Куртуа почувствовал мышечный дискомфорт еще во время разминки перед матчем с «Манчестер Сити», но отыграл первый тайм и был заменен в перерыве на Андрея Лунина.