Куртуа получил травму

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустит приблизительно шесть недель из-за травмы, полученной в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:1).
У игрока диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра, входящей в состав четырехглавой мышцы.
По данным журналистки Аранчи Родригес, Куртуа выбыл на полтора месяца.
33-летний Куртуа почувствовал мышечный дискомфорт еще во время разминки перед матчем с «Манчестер Сити», но отыграл первый тайм и был заменен в перерыве на Андрея Лунина.
- Он не сыграет против «Атлетико» 22 марта в 29-м туре Примеры и пропустит оба матча с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов – 7 и 15 апреля.
- Также он не сыграет с «Мальоркой», «Жироной», «Бетисом» и «Алавесом» в 30-33-м турах. В 34-м туре «Мадрид» 3 мая в гостях сыграет с «Эспаньолом», а в 35-м – с «Барселоной» 10 мая в столице Каталонии.
