  Рабинер – о пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»: «Совсем берега потеряли»

Рабинер – о пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»: «Совсем берега потеряли»

Вчера, 17:01
23

Журналист Игорь Рабинер выразил возмущение решением назначить пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо Мх» в FONBET Кубке России.

Игра в первом полуфинальном раунде Пути регионов закончилась в пользу петербуржцев со счетом 1:0.

«Посмотрел несколько раз эпизод с пенальти «Зенита» в ворота «Махачкалы». Реакция – как у Евсеева.

Они там уже совсем берега потеряли. И мне очень жаль, что к этому процессу присоединился Павел Кукуян, раньше такого за ним не припоминаю. Но, видимо, прав был Владимир Ильич [Ленин], чье «Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества» я нередко цитирую. И поэтому же на будущее мне жаль Инала Танашева, который производит очень приятное впечатление...

Уж мог бы «Зенит», «забив» такой гол, поднатужиться, добавить еще несколько и заставить худо-бедно забыть об этом позорище. Нет, так 1:0 и осталось. Соболев, правда, в самом конце едва «ножницами» не засандалил. Но и тут переключения внимания не случилось. Придется только о пенальти и говорить.

И ведь наверняка мы услышим объяснения, а потом конгломерат дяденек, решающих, правы были судьи или нет, расскажет, что пенальти был! И он ведь правда был – назначили же общими усилиями... Хотя могут рассказать и обратное – признали же эти органы, что Соболеву со «Спартаком» должны были вторую желтую показать. Но что это изменило?

Только не вините в этом пенальти талантливого пацана Кондакова. Он не «рисовал» и сам, по-моему, ничего не понял. Как и эксперт Николаев, и все, кроме судейской бригады. А мальчишка реально способный, в Питере таких давно не наблюдалось.

На последней добавленной минуте в ворота «Зенита» назначили штрафной, и Евсеев погнал к чужим воротам вратаря Никиту Карабашева. Мне в этом момент в свете мировых культурных событий последних дней подумалось, что человеку с такой фамилией в этот момент просто суждено забить гол и войти в историю. И мяч к нему отлетел.

Но и защитники перед ним были, и удар толком не вышел. Феерический пенальти так и остался единственным событием этого матча», – написал Рабинер.

  • В добавленное к первому тайму время полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
  • На 45+9-й минуте Джон Дуран реализовал пенальти. Этот гол стал единственным в матче.

Быстров – о пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»: «Не хочется смотреть футбол, из нас делают дураков» 20
Гаджиев высказался об админресурсе богатых клубов после матча с «Зенитом» 6
Дуран сказал, был ли пенальти, с которого «Зенит» забил победный гол «Динамо Мх» 37
Источник: телеграм-канал «РабиНерв»
Россия. Кубок Динамо Мх Зенит Кукуян Павел
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1773929535
Все видели что сам упал! От только купленные эксперты и прочие вши далекие от футбола этого бояться признать! А скажут что не чего не было - полетят с срач тв всем табором! В наглую уже стали тянуть помойку - вернее в открытую ни боясь ни чего и ни кого!
Ответить
Strig
1773929916
ЗЕНИТ ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА! Сказано в ВОРОНЕЖЕ и согласилась вся СТРАНА, ну кроме газпод...
Ответить
biber.ru
1773930074
ВАлки пАзорные!
Ответить
Бумбраш
1773930845
Зинит срам российского футбола!!!
Ответить
нБратишка
1773931439
пенальти ставить общим голосованием. всем журналистам 2 голоса футболистам 3 тренерам 10.
Ответить
Цугундeр
1773933182
)) О, классик хрячьей прозы подключился. Проснулся. Задрали вы все орать, топать и хрюкать. Ну, вонючий пенальти , и что дальше? Первый раз и только у нас?)) Событие весны, прям.)
Ответить
Иннокентий-Смоктуновский-
1773933190
Вообще все эти позорные и бессовестные решения показали, сколько дешёвых продажных и карманных судей, экспертов, комментаторов и т. д. в этой стране. Неужели настолько так всё прогнило в этом болоте, что некому сказать правду, которую видят все? Разве зенит — слабая команда? Разве они нуждаются в такой помощи с таким составом? Против них играет аутсайдер с 17-летними пацанами, а их гасят вот таким вот образом. Я уверен, что здравым, совестливым болельщикам такие победы не нужны, ведь насколько бы каждый из нас не болел бы за свою команду, бессовестные победы их команд никому не нужны.
Ответить
Прокс
1773933356
Евреи!!!
Ответить
АЛЕКС 58
1773935780
Повезёт судьям в 24 туре. Газпром и Озон устроят аукцион. У кого карман толще,тому судейки и помогать станут.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1773937720
Рабинер не припоминает за кукуяном такого?... . Один классик сказал: "судья продажная, козёл ты!" - это про кукуяна.
Ответить
Главные новости
Соболев откровенно рассказал о решении покинуть «Спартак»
18:42
Бубнов – о Талалаеве: «У меня бы он кровью умылся»
18:18
5
Соболев раскрыл, как игроки «Зенита» относятся к опозданиям Вендела
17:54
3
Заявление ЦСКА о конфликте Мойзеса и Челестини
17:45
3
116-я сборная мира отказалась сыграть с Россией в марте
17:39
3
Орлов: «А сколько раз «Зенит» недополучал пенальти?»
17:31
21
Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Безголовый бездарь»
17:20
2
ФотоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Спартака»
17:00
8
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в игре «Ростов» – «Динамо»
16:50
3
Семак высказался о том, что «Зенит» в двух матчах подряд забивает только с пенальти
16:42
6
Все новости
Все новости
Расписание финала Пути РПЛ и полуфиналов Пути регионов Кубка России
16:19
6
Генич одним словом оценил пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»
13:30
25
Реакция Орлова на пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»
10:43
36
У «Динамо» возникли вопросы к судейству по одному из эпизодов матча со «Спартаком»
10:05
2
Игрок «Спартака» сказал, что нужно изменить в Кубке России
09:44
4
Селюк – о пенальти «Зенита»: «Нужны коррупционные разбирательства»
00:44
23
Фото«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:29
8
Быстров высказался о вылете «Локомотива» из Кубка России
Вчера, 23:22
2
Батраков назвал причины вылета «Локомотива» из Кубка России
Вчера, 22:33
3
Адиев объяснил, как «Крылья» выбили «Локомотив» из Кубка России
Вчера, 22:13
Комментарий Галактионова после вылета «Локомотива» от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:33
2
Издевательская реакция фанатов «Зенита» на новый матч со «Спартаком»
Вчера, 21:14
8
Все пары ближайшего раунда Кубка России
Вчера, 20:52
17
Кубок России. «Крылья Советов» выбили «Локомотив»
Вчера, 20:38
20
ВидеоМостовой лично контролирует ВАР на матче «Крылья Советов» – «Локо»
Вчера, 19:48
5
Рабинер – о пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»: «Совсем берега потеряли»
Вчера, 17:01
23
Быстров – о пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»: «Не хочется смотреть футбол, из нас делают дураков»
Вчера, 15:49
34
Защитник «Спартака» заявил о желании отомстить «Зениту»
Вчера, 14:48
27
Гаджиев высказался об админресурсе богатых клубов после матча с «Зенитом»
Вчера, 14:39
9
Дуран сказал, был ли пенальти, с которого «Зенит» забил победный гол «Динамо Мх»
Вчера, 13:22
39
Семак – о голах «Зенита» с пенальти: «Все играют по одним и тем же правилам»
Вчера, 12:45
42
В «Динамо» пожелали «Спартаку» удачи в игре с «Зенитом»
Вчера, 12:00
17
Кагермазов – о фоле на игроке «Зенита»: «На любом другом стадионе это не пенальти»
Вчера, 11:47
9
Хавбек «Динамо Мх» – о пенальти в пользу «Зенита»: «У всех просто были улыбки»
Вчера, 10:44
5
Карседо высказался об игре Жедсона
Вчера, 10:08
6
Гаджиев – о пенальти в пользу «Зенита»: «Такие 11-метровые обедняют нашу игру! Где фэйр-плей?»
Вчера, 09:07
34
ВидеоГаджиев – о пенальти «Зенита»: «Кто-то объяснит, за что расстреляли нашу команду?!»
Вчера, 01:25
39
ВидеоГендиректор «Динамо» – о спорном пенальти «Зенита»: «РФС должен что-то сделать»
Вчера, 00:18
11
