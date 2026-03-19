Рабинер – о пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»: «Совсем берега потеряли»

Журналист Игорь Рабинер выразил возмущение решением назначить пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо Мх» в FONBET Кубке России.

Игра в первом полуфинальном раунде Пути регионов закончилась в пользу петербуржцев со счетом 1:0.

«Посмотрел несколько раз эпизод с пенальти «Зенита» в ворота «Махачкалы». Реакция – как у Евсеева.

Они там уже совсем берега потеряли. И мне очень жаль, что к этому процессу присоединился Павел Кукуян, раньше такого за ним не припоминаю. Но, видимо, прав был Владимир Ильич [Ленин], чье «Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества» я нередко цитирую. И поэтому же на будущее мне жаль Инала Танашева, который производит очень приятное впечатление...

Уж мог бы «Зенит», «забив» такой гол, поднатужиться, добавить еще несколько и заставить худо-бедно забыть об этом позорище. Нет, так 1:0 и осталось. Соболев, правда, в самом конце едва «ножницами» не засандалил. Но и тут переключения внимания не случилось. Придется только о пенальти и говорить.

И ведь наверняка мы услышим объяснения, а потом конгломерат дяденек, решающих, правы были судьи или нет, расскажет, что пенальти был! И он ведь правда был – назначили же общими усилиями... Хотя могут рассказать и обратное – признали же эти органы, что Соболеву со «Спартаком» должны были вторую желтую показать. Но что это изменило?

Только не вините в этом пенальти талантливого пацана Кондакова. Он не «рисовал» и сам, по-моему, ничего не понял. Как и эксперт Николаев, и все, кроме судейской бригады. А мальчишка реально способный, в Питере таких давно не наблюдалось.

На последней добавленной минуте в ворота «Зенита» назначили штрафной, и Евсеев погнал к чужим воротам вратаря Никиту Карабашева. Мне в этом момент в свете мировых культурных событий последних дней подумалось, что человеку с такой фамилией в этот момент просто суждено забить гол и войти в историю. И мяч к нему отлетел.

Но и защитники перед ним были, и удар толком не вышел. Феерический пенальти так и остался единственным событием этого матча», – написал Рабинер.