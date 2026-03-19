Радимов – о действиях Талалаева: «Я такого никогда не видел в футболе»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов сказал, кто виноват в конфликте в матче 21-го тура РПЛ «Балтика» – ЦСКА (1:0).
«Виноват точно Талалаев, который все это спровоцировал. Игрока ЦСКА, который его толкнул, я прекрасно понимаю – ты проигрываешь, последние минуты, и тренер демонстративно такое делает. Я такого вообще не видел никогда в футболе. Ну, откидывают мяч куда-то в сторону, пропускает мяч тренер. Но чтобы так?
Ну а конфликт между Челестини и Талалаевым из ряда вон, я думаю, что оба понесут наказание, матча по три получат. Будут смотреть с трибуны теперь. При этом Челестини понять тоже можно – команду прочат чуть ли не в чемпионы, а ты все три игры рестарта проигрываешь. Конечно же, нервы тоже на пределе, наверное», – сказал Радимов.
- В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
- Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.
- Ранее Талалаев отбыл трехматчевую дисквалификацию после удаления в матче 17‑го тура РПЛ со «Спартаком» в конце ноября.