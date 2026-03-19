Радимов – о действиях Талалаева: «Я такого никогда не видел в футболе»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов сказал, кто виноват в конфликте в матче 21-го тура РПЛ «Балтика» – ЦСКА (1:0).

«Виноват точно Талалаев, который все это спровоцировал. Игрока ЦСКА, который его толкнул, я прекрасно понимаю – ты проигрываешь, последние минуты, и тренер демонстративно такое делает. Я такого вообще не видел никогда в футболе. Ну, откидывают мяч куда-то в сторону, пропускает мяч тренер. Но чтобы так?

Ну а конфликт между Челестини и Талалаевым из ряда вон, я думаю, что оба понесут наказание, матча по три получат. Будут смотреть с трибуны теперь. При этом Челестини понять тоже можно – команду прочат чуть ли не в чемпионы, а ты все три игры рестарта проигрываешь. Конечно же, нервы тоже на пределе, наверное», – сказал Радимов.