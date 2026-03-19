  • Радимов – о действиях Талалаева: «Я такого никогда не видел в футболе»

Радимов – о действиях Талалаева: «Я такого никогда не видел в футболе»

Вчера, 10:59
13

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов сказал, кто виноват в конфликте в матче 21-го тура РПЛ «Балтика» – ЦСКА (1:0).

«Виноват точно Талалаев, который все это спровоцировал. Игрока ЦСКА, который его толкнул, я прекрасно понимаю – ты проигрываешь, последние минуты, и тренер демонстративно такое делает. Я такого вообще не видел никогда в футболе. Ну, откидывают мяч куда-то в сторону, пропускает мяч тренер. Но чтобы так?

Ну а конфликт между Челестини и Талалаевым из ряда вон, я думаю, что оба понесут наказание, матча по три получат. Будут смотреть с трибуны теперь. При этом Челестини понять тоже можно – команду прочат чуть ли не в чемпионы, а ты все три игры рестарта проигрываешь. Конечно же, нервы тоже на пределе, наверное», – сказал Радимов.

  • В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
  • Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.
  • Ранее Талалаев отбыл трехматчевую дисквалификацию после удаления в матче 17‑го тура РПЛ со «Спартаком» в конце ноября.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Талалаев Андрей Радимов Владислав Челестини Фабио
Комментарии (13)
tuitkopow
1773907994
Цугундeр
1773910712
)) Шо ты видел, Ладик- оладик.. Ты же пол- карьеры бухой играл..))
anatolich72
1773910915
В Канаде за подобное тренер лишился бы лицензии
Skull_Boy
1773915723
Да уже всем насрать и что ты про пеныль молчишь с...ка
evgevg13
1773916137
В чужом глазу пылинку видит и гневно возмущается В своём глазу(клубе) бревна в упор не замечает...
crf57
1773935100
ТАЛАЛАЕВ не мужик, а БАБА-ИСТЕРИЧКА !
Главные новости
Соболев откровенно рассказал о решении покинуть «Спартак»
18:42
Бубнов – о Талалаеве: «У меня бы он кровью умылся»
18:18
5
Соболев раскрыл, как игроки «Зенита» относятся к опозданиям Вендела
17:54
3
Заявление ЦСКА о конфликте Мойзеса и Челестини
17:45
3
116-я сборная мира отказалась сыграть с Россией в марте
17:39
3
Орлов: «А сколько раз «Зенит» недополучал пенальти?»
17:31
21
Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Безголовый бездарь»
17:20
2
ФотоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Спартака»
17:00
8
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в игре «Ростов» – «Динамо»
16:50
3
Семак высказался о том, что «Зенит» в двух матчах подряд забивает только с пенальти
16:42
6
Все новости
Все новости
Орлов: «А сколько раз «Зенит» недополучал пенальти?»
17:31
21
Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Безголовый бездарь»
17:20
2
ФотоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Спартака»
17:00
8
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в игре «Ростов» – «Динамо»
16:50
3
Семак высказался о том, что «Зенит» в двух матчах подряд забивает только с пенальти
16:42
6
Стала известна дата начала судебного слушания по уголовному делу Смолова
16:29
1
Пономарев выбрал сторону в конфликте Мойзеса и Челестини
16:11
8
Соболев может отказаться от трансфера в АПЛ: «Очень сильно подумаю»
15:50
25
Назначены судьи на матчи 22-го тура РПЛ
15:25
5
Итоговый состав молодежной сборной России на мартовские матчи
15:15
Назван срок дисквалификации Челестини за стычку с Талалаевым
15:07
6
Решение ЭСК РФС по удалениям в конце матча «Балтика» – ЦСКА
14:47
6
Селюк – о Гурцкая: «Пусть этот горе-эксперт начинает готовить 200 тысяч»
14:38
3
ЭСК РФС вынес вердикт по судейству Карасева в матче «Зенит» – «Спартак»
14:27
51
Стало известно, на сколько матчей дисквалифицировали Талалаева
14:08
12
Бывший тренер ЦСКА высказался о ситуации с Мойзесом и Челестини
13:59
2
Экс-тренер «Динамо» оценил критику в адрес Семака
13:52
3
Стало известно, как отстраненный Мойзес тренируется в ЦСКА
13:08
2
«Локомотив» летом может избавиться от двух легионеров
12:59
2
Миллер высказался о привлечении воспитанников к основе «Зенита»
12:31
8
Шаронов ответил, станет ли «Зенит» чемпионом с любым тренером
11:41
4
Адвокат Смолова сказала, сломал ли игрок глазницу потерпевшему в драке в кафе
11:29
2
Где смотреть матч «Балтика» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 21 марта 2026
11:17
Где смотреть матч «Краснодар» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 21 марта 2026
11:15
Где смотреть матч ЦСКА – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 21 марта 2026
11:13
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 21 марта 2026
11:11
Экс-игрок «Локомотива» назвал футболиста «Зенита» лучшим в РПЛ
11:10
3
Ташуев определил проблемы в игре «Спартака»: «Мучается по инерции»
10:54
3
Все новости
