Назван зарубежный чемпионат, где Батраков может стать звездой

Кирилл Пахомов, полузащитник американского «Чарльстона», высказался о перспективах Алексея Батракова в МЛС.

Пахомов рассказал, что вырос в академии «Локомотива» и видел первые шаги Алексея Миранчука в основе, а также отметил, что его брат 2005 года рождения играл вместе с Батраковым.

«Неважно, куда ты переезжаешь, – если ты не Месси, тебе нужно заработать статус звезды. Но у Батракова была бы такая перспектива», – сказал Пахомов.