Кирилл Пахомов, полузащитник американского «Чарльстона», высказался о перспективах Алексея Батракова в МЛС.
Пахомов рассказал, что вырос в академии «Локомотива» и видел первые шаги Алексея Миранчука в основе, а также отметил, что его брат 2005 года рождения играл вместе с Батраковым.
«Неважно, куда ты переезжаешь, – если ты не Месси, тебе нужно заработать статус звезды. Но у Батракова была бы такая перспектива», – сказал Пахомов.
- Контракт Алексея Батракова с «Локомотивом» действует до лета 2029 года.
- Игрок всю карьеру проводит в «Локо».
- В этом сезоне 20-летний полузащитник забил 15 голов и сделал 8 результативных передач в 27 матчах во всех турнирах.
