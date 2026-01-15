Челестини охарактеризовал новичка Гонду

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини дал комментарий по поводу трансфера Лусиано Гонду.

Аргентинца забрали из «Зенита» в обмен на Игоря Дивеева.

Форвард забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 51 матче после переезда в Россию.

«В первой части чемпионата мы увидели, что у нас есть проблемы в атаке на последних 30 метрах поля. Особенно это было заметно перед паузой в чемпионате.

Мы искали ярко выраженного игрока штрафной площади, бомбардира, который может гарантировать нам голы, и мы уверены, что Лусиано Гонду в этом нам прекрасно поможет.

Он умеет не только забивать, но и играть на команду. Это нападающий с хорошей ментальностью«, – сказал Челестини.