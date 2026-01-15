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Челестини охарактеризовал новичка Гонду

15 января, 21:21
3

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини дал комментарий по поводу трансфера Лусиано Гонду.

  • Аргентинца забрали из «Зенита» в обмен на Игоря Дивеева.
  • Форвард забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 51 матче после переезда в Россию.

«В первой части чемпионата мы увидели, что у нас есть проблемы в атаке на последних 30 метрах поля. Особенно это было заметно перед паузой в чемпионате.

Мы искали ярко выраженного игрока штрафной площади, бомбардира, который может гарантировать нам голы, и мы уверены, что Лусиано Гонду в этом нам прекрасно поможет.

Он умеет не только забивать, но и играть на команду. Это нападающий с хорошей ментальностью«, – сказал Челестини.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гонду Лусиано Челестини Фабио
Комментарии (3)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1768501782
Для чего Семак передал коням Лусиано?
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Интерес
1768502454
Посмотрим в деле.
Ответить
kazak1975
1768504385
Передача Лусиано коням, при сохранённых Соболеве и Кассьере, выглядит, как предательство.
Ответить
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