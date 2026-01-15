Введите ваш ник на сайте
Семак объяснил уход Жерсона из «Зенита»

Вчера, 23:23
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что бразильский полузащитник Жерсон покинул команду.

«Я думаю, что это вызвано прежде всего его желанием играть в национальной сборной, попасть на чемпионат мира.

Он считает, что шансов в Бразилии будет больше для того, чтобы попасть в состав национальной сборной.

Для клуба это выгодное предложение. И здесь мы отталкиваемся от интереса игрока и клуба», – заявил Семак.

  • Бразилец за полгода в России забил 2 гола в 15 матчах.
  • Летом его выкупили у «Фламенго» за 25 млн евро.
  • Зимой Жерсона продали в «Крузейро» за 27 млн евро + бонусы.

Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Крузейро Жерсон Семак Сергей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Zenmaster84
1768516406
Это ПОЛЕНО - покупать не надо было - тыкали в состав , а от него толку - НОЛЬ ! Слава Богу - избавились !!!
Ответить
FWSPM
1768518495
ну да а когда он полгода назад переходил в ваше болото колхозное он про чемпионат мира видимо запамятовал бедолага)) что неудивительно... 15 млн подьемных могут вызвать кратковременный приступ склероза у кого угодно.
Ответить
