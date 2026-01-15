Семак объяснил уход Жерсона из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что бразильский полузащитник Жерсон покинул команду.
«Я думаю, что это вызвано прежде всего его желанием играть в национальной сборной, попасть на чемпионат мира.
Он считает, что шансов в Бразилии будет больше для того, чтобы попасть в состав национальной сборной.
Для клуба это выгодное предложение. И здесь мы отталкиваемся от интереса игрока и клуба», – заявил Семак.
- Бразилец за полгода в России забил 2 гола в 15 матчах.
- Летом его выкупили у «Фламенго» за 25 млн евро.
- Зимой Жерсона продали в «Крузейро» за 27 млн евро + бонусы.
Источник: сайт «Зенита»