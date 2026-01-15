Семак объяснил уход Жерсона из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что бразильский полузащитник Жерсон покинул команду.

«Я думаю, что это вызвано прежде всего его желанием играть в национальной сборной, попасть на чемпионат мира.

Он считает, что шансов в Бразилии будет больше для того, чтобы попасть в состав национальной сборной.

Для клуба это выгодное предложение. И здесь мы отталкиваемся от интереса игрока и клуба», – заявил Семак.