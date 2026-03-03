Березуцкий сказал, когда Акинфеев закончит карьеру

Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал игру вратаря красно-синих Игоря Акинфеева.
«Акинфеев до сих пор в полном порядке. Это все видят. И нужно понимать, что вратарь – это специфическая позиция на футбольном поле. Поэтому зная Игоря, он будет ещe играть столько, сколько захочет. Ещe три-четыре года точно, если здоровье позволит», – сказал Березуцкий.
- 39-летний Акинфеев в этом сезоне сыграл за ЦСКА 17 матчей, пропустил 16 голов, сыграл на ноль в 4 встречах.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2026 года.
Источник: Legalbet