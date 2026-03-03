Гурцкая: «Я бы проводил Семака на пенсию»

Футбольный агент Тимур Гурцкая убежден, что время Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита» подошло к концу.
– Я бы, честно говоря, вот эту куртку [Семаку подарили именной бомбер на 50-летие] подарил бы и проводил бы его на пенсию. Красиво.
– 50 лет человеку. Ну какая пенсия?
– В 52 года закончил с тренерской карьерой Романцев.
– А мы должны всех равнять по Олегу Ивановичу, которому безусловное уважение?
– Ну вот только первое чемпионство со «Спартаком» Романцев проиграл, уехал.
– Нет, там ещe полгода прошло. А потом были «Сатурн» и «Динамо».
– Так пускай тренирует [Семак] «Сатурн» и «Динамо». И даже «Динамо»-«Сатурн», если будет совместная команда.
Я ж не говорю, что ему надо вообще уйти из футбола. Из «Зенита» надо уйти.
- Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года У него контракт до лета 2030-го.
- Петербуржцы идут вторыми в РПЛ с 42 очками в 19 турах. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 1 балл.
- До этого они выиграли 6 из 7 розыгрышей Премьер-лиги.
Источник: «Это футбол, брат!»