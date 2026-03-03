Талалаев после поражения от «Зенита» отправил двух игроков «Балтики» во вторую команду

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев принял жесткое кадровое решение по итогам матча с «Зенитом».

Команды встречались во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Зенит» выиграл 1:0 благодаря голу Соболева на 79-й минуте.

В минувшую пятницу «Балтика» в 19-м туре РПЛ тоже уступила этому сопернику с аналогичным счетом.

– Качество игры устроило, качество завершения в штрафной соперника – нет. Я говорил, что с таким отношением ребят игру мы построим, а разница в завершающей стадии атаки видна.

У них два момента и один гол, у нас три полумомента и ноль голов. Здесь вопрос больше не к ребятам.

– Обратная замена Поспелова с чем была связана?

– С тем, что мы еще слишком верим в своих ребят. Здесь не только Поспелов. Скажу, что и в матче РПЛ у меня была замена неудачная, и вот сейчас мы неправильно поступили.

Мы влюбляемся в своих игроков, но нужно трезво оценивать их готовность к матчам с соперником такого уровня.

Поэтому пока пара человек у нас во вторую команду поедут, поработают там, чтобы искусственно не разбавлять уровень тренировочной работы.

– Вы сегодня начинали смотреть игру в чемпионской кепке 2025 года. Это на удачу или так получилось без подтекста?

– Нужно что‑то менять, поэтому поменял кепку. Кепка красивая, с прошлого года она мне понравилась, я ее ношу.

– После пропущенного мяча ее сняли. Не сыграла?

– Не сработала так же, как замена Поспелова.