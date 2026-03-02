Введите ваш ник на сайте
Смолов выбрал трех российских тренеров для «Спартака»

2 марта, 22:08
8

Федор Смолов порассуждал о том, кто из российских тренеров мог бы возглавить «Спартак» вместо Хуана Карлоса Карседо.

– Для меня назначение Карседо в «Спартак» выглядит последовательным и логичным. Там спортивный директор Кахигао. В «Спартаке» несколько центров принятия решений. И назначение тренера испанца – это укрепление собственных позиций для спортивного директора.

Они вместе работали в «Арсенале», говорят на одном языке и могут выстроить понятную коммуникацию и некую спортивную вертикаль, где есть прямая коммуникация по трансферам между тренером и спортивным директором.

Спортдир в курсе – во что хочет играть команда, общается с тренером насчет каждодневного тренировочного процесса. Но я думаю, было достаточно много достойных кандидатов среди русских отечественных специалистов.

– Назови хоть одного.

Талалаев, Карпин.

– Ты меня подкалываешь с кандидатурой Карпина? Он только что ушел из «Динамо» и сказал, что больше не будет тренировать.

– Нет. Романов доводит сезон до конца. А летом приходит свежевыбритый и отдохнувший Валерий Георгиевич.

Или Кононов Олег. Мне кажется, у него осталась незакрытая история со «Спартаком». Присутствует недосказанность. Дайте шанс Олегу Кононову.

  • «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ после 19 туров.
  • Карседо возглавил команду в январе. Он пришел из кипрского «Пафоса».
  • Сегодня испанец выиграл дебютный официальный матч – гостевая победа над «Сочи» 3:2.

Смолов разобрал провал украинца Забарного в «ПСЖ» 9
Топ-3 тренера России в 21-м веке по версии Смолова
Смолов выявил серьезный изъян у игрока «Спартака» 4
Источник: Smol FM
Россия. Премьер-лига Балтика Торпедо Россия Спартак Смолов Федор Кононов Олег Карпин Валерий Талалаев Андрей Карседо Хуан Карлос
NewLife
1772479304
Иди на слово из трех звездочек.
Ответить
Plyash
1772481442
Ты дурачок , Федя , пиджачка предлагать в Спартак . Он уже почудил в своё время , дорога ему туда заказана . Федя , думать надо репой , а не анусом .
Ответить
FCSpartakM
1772483410
Классическая история, накидать рандомных фамилий без анализа вообще чего-то. Пиджак так вообще в приницпе даже не тренер уровня ФНЛ. Талалаев в буквальном смысле физрук, который работать может только в крестьянорабочей среде с пуфиками без своего мнения. А Карпин-Валера, даже комментировать нечего после провала в Динамо
Ответить
Бумбраш
1772508447
Объявляется конкурс "выбрать трёх российских докторов для смолова"
Ответить
zigbert
1772522087
Для Талалаева нужны совсем другие игроки из которых он сделает машину. Карпин не может работать с клубами претендующих на что то. А для Кононова Спартак тоже неподходящее место.
Ответить
