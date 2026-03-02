Смолов выбрал трех российских тренеров для «Спартака»

Федор Смолов порассуждал о том, кто из российских тренеров мог бы возглавить «Спартак» вместо Хуана Карлоса Карседо.

– Для меня назначение Карседо в «Спартак» выглядит последовательным и логичным. Там спортивный директор Кахигао. В «Спартаке» несколько центров принятия решений. И назначение тренера испанца – это укрепление собственных позиций для спортивного директора.

Они вместе работали в «Арсенале», говорят на одном языке и могут выстроить понятную коммуникацию и некую спортивную вертикаль, где есть прямая коммуникация по трансферам между тренером и спортивным директором.

Спортдир в курсе – во что хочет играть команда, общается с тренером насчет каждодневного тренировочного процесса. Но я думаю, было достаточно много достойных кандидатов среди русских отечественных специалистов.

– Назови хоть одного.

– Талалаев, Карпин.

– Ты меня подкалываешь с кандидатурой Карпина? Он только что ушел из «Динамо» и сказал, что больше не будет тренировать.

– Нет. Романов доводит сезон до конца. А летом приходит свежевыбритый и отдохнувший Валерий Георгиевич.

Или Кононов Олег. Мне кажется, у него осталась незакрытая история со «Спартаком». Присутствует недосказанность. Дайте шанс Олегу Кононову.