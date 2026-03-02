Глушенков выбрал лучший гол в карьере

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил, какой забитый мяч считает лучшим в своей профессиональной карьере.
Он выбрал гол в ворота нынешней команды в декабре 2023 года. Тогда игрок выступал за «Локомотив».
– Какой самый красивый гол вы забили, по вашему мнению, и какой команде?
– Пум-пум-пум… Надо думать. Ну пусть будет… Наверное… Если красивый, то можно сказать, что «Зениту» с углового.
Но там просто повезло. Когда за «Локомотив» играл. Пускай будет он (смеется).
- 26-летний Глушенков – воспитанник «Чертаново».
- До «Зенита» и «Локомотива» он играл за «Спартак», «Крылья Советов» и «Химки».
- В этом сезоне форвард забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 22 матчах.
Источник: ютуб-канал «Зенита»