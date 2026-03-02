Глушенков выбрал лучший гол в карьере

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил, какой забитый мяч считает лучшим в своей профессиональной карьере.

Он выбрал гол в ворота нынешней команды в декабре 2023 года. Тогда игрок выступал за «Локомотив».

– Какой самый красивый гол вы забили, по вашему мнению, и какой команде?

– Пум-пум-пум… Надо думать. Ну пусть будет… Наверное… Если красивый, то можно сказать, что «Зениту» с углового.

Но там просто повезло. Когда за «Локомотив» играл. Пускай будет он (смеется).