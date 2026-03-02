Экс-директор «Спартака» – о переносе матча с «Сочи»: «Время сейчас такое, потерпеть надо»

Бывший спортивный директор «Ростова» и «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал перенос гостевой игры красно-белых с «Сочи» в 19-м туре РПЛ.

Из-за режима беспилотной опасности встреча состоится 2 марта. Изначально она была запланирована на 1 марта.

«Сейчас вообще сложно обо всем рассуждать, учитывая то, что творится в мире. Посмотрите, что делается.

Говорить, правильно или неправильно поступили с переносом матча – дело неблагодарное. Люди страхуются, не хочется вляпаться в какую-то совсем нехорошую историю. Перенесли на завтра – дай бог, чтобы за это время все просмотрели, и если будет нормально, завтра отыграют.

Мне звонили, спрашивали: может, в Москву перенести? Но у нас и Ростов, и Краснодар, и Махачкала, и Грозный – переносить все в один город было бы некрасиво и неправильно. Потерпим. Время сейчас такое, потерпеть надо. И руководителям, и судьям, и всем принимающим решения очень тяжело – все приходится делать на ходу.

Это форс-мажорная ситуация. Прилетело что-то, не прилетело – мы же не знаем, никто не знает, что и когда может прилететь. Поэтому надо действовать осторожно, аккуратно. Перенесли – и перенесли. Не надо нагнетать панику, наоборот, нужно успокоить и народ, и футболистов, и болельщиков», – сказал Шикунов.