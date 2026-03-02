Пономарев – о российских судьях: «У них или мозгов совсем нет, или они просто не разбираются в игре»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарeв высказался о судействе в РПЛ.

«Это просто безобразие! Судьи убивают российский футбол. Я не понимаю, что они творят. У них или мозгов совсем нет, или они просто не разбираются в игре.

ВАР просматривают полчаса, динамика игры теряется. Футбол же в динамике хорош, а не в этих просмотрах. Вообще надо убрать этот ВАР. На наших судей он негативно повлиял. Люди больше смотрят на судей, а не на футболистов.

В Европе как будто его нет, да и судей почти не видно, они не мешают игре. Всe быстрее смотрят. Почему же у нас так всe медленно? Наши судьи потеряли репутацию, и из-за этого наш футбол портится», – сказал Пономарeв.