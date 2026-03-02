Игрок «Зенита» подробно рассказал о параличе

Защитник «Урала» Матвей Бардачев, принадлежащий «Зениту», рассказал о параличе.

В феврале 2025 года телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что у игрока выявлено неврологическое заболевание – у него парализовало часть лица.

Из-за этого была досрочно прервана аренда Бардачева в «Урале», где он провел первую часть нынешнего сезона.

Нынешняя аренда Матвея рассчитана до лета.

– Первая аренда в «Урал» прервалась. Те причины, о которых писали, звучали страшно. Что случилось?

– Паралич лица, как и писали в прессе.

– Как это произошло? Не на ровном же месте.

– Как раз на ровном месте, такое может произойти с каждым – просто переохлаждение. С таким диагнозом тебе никогда не могут ничего точно сказать. У скольких неврологов я не был, все говорили разное и никто не повторялся. Я уже даже устал от этого, спрашиваешь срок, а в ответ: «Мы не знаем». Такое ощущение, что я не к врачам приходил, а не знаю к кому. Никто не мог сказать, сколько будет продолжаться лечение.

– Когда всe случилось?

– Было так. Прилетел из Бразилии с молодeжной сборной и поехал во Владикавказ на игру с «Аланией». Прилетел, отыграл матч в Кубке. Вечером появились какие-то симптомы, а утром просыпаюсь – часть лица не работает. Всe шло по нарастающей. Шея болела, я думал, что забилась, мышцу передавило или ещe что-то. У нас был выходной, и те, кто играл в матче, могли не приезжать на базу. А я решил приехать, потому что это было странно. Не так ярко выражено, как через неделю, но всe равно заметно.

Врачи на базе засуетились, я поехал в больницу, и мне сказали – неврит лицевого нерва. На игру с «Чайкой» не поехал, положили лечиться, поставили капельницы. Потом сказали, что надо лечь в стационар. Сначала лежал в Екатеринбурге, потом в Питере и поехал домой в Краснодар. Там ставили капельницы с гормонами, которые считались допингом – играть в футбол было нельзя.