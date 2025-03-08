Стало известно о ходе восстановления защитника «Зенита» от неврологического заболевания

Защитник «Зенита» Матвей Бардачев продолжает восстановление после болезни и сейчас не тренируется со второй командой клуба. 18-летний футболист находится под наблюдением врачей. Бардачев выполняет общую физическую подготовку, но к тренировкам с мячом не приступил.
В клубе надеются, что после полного восстановления Бардачев будет заявлен за «Зенит-2».
- В феврале телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что у игрока выявлено неврологическое заболевание – у него парализовало часть лица.
- Из-за этого была досрочно прервана аренда Бардачева в «Урале», где он провел первую часть нынешнего сезона.
Источник: «Спорт день за днём»