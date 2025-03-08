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  • Стало известно о ходе восстановления защитника «Зенита» от неврологического заболевания

Стало известно о ходе восстановления защитника «Зенита» от неврологического заболевания

Сегодня, 11:41

Защитник «Зенита» Матвей Бардачев продолжает восстановление после болезни и сейчас не тренируется со второй командой клуба. 18-летний футболист находится под наблюдением врачей. Бардачев выполняет общую физическую подготовку, но к тренировкам с мячом не приступил.

В клубе надеются, что после полного восстановления Бардачев будет заявлен за «Зенит-2».

  • В феврале телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что у игрока выявлено неврологическое заболевание – у него парализовало часть лица.
  • Из-за этого была досрочно прервана аренда Бардачева в «Урале», где он провел первую часть нынешнего сезона.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Зенит-2 Бардачев Матвей
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