Стало известно о ходе восстановления защитника «Зенита» от неврологического заболевания

Защитник «Зенита» Матвей Бардачев продолжает восстановление после болезни и сейчас не тренируется со второй командой клуба. 18-летний футболист находится под наблюдением врачей. Бардачев выполняет общую физическую подготовку, но к тренировкам с мячом не приступил.

В клубе надеются, что после полного восстановления Бардачев будет заявлен за «Зенит-2».