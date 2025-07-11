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«Урал» арендовал защитника «Зенита»

Вчера, 11:11

Молодой защитник Матвей Бардачeв вновь присоединился к «Уралу». Права на игрока принадлежат «Зениту», и футболист перешeл в екатеринбургский клуб на правах аренды.

Ранее Бардачeв уже выступал за главную команду «Урала» и провeл 6 официальных матчей. 29 июня он сыграл за основной состав «Зенита» в товарищеском матче против сербской «Црвены Звезды».

Матвей Бардачeв уже приступил к тренировкам с командой Мирослава Ромащенко.

  • Футбольный клуб «Урал» основан в 1930 году.
  • Правительство Свердловской области – акционер клуба «Урал».

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Источник: официальный сайт «Урала»
Россия. Первая лига Россия. Премьер-лига Зенит Урал Бардачев Матвей
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