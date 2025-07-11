«Урал» арендовал защитника «Зенита»

Молодой защитник Матвей Бардачeв вновь присоединился к «Уралу». Права на игрока принадлежат «Зениту», и футболист перешeл в екатеринбургский клуб на правах аренды.

Ранее Бардачeв уже выступал за главную команду «Урала» и провeл 6 официальных матчей. 29 июня он сыграл за основной состав «Зенита» в товарищеском матче против сербской «Црвены Звезды».

Матвей Бардачeв уже приступил к тренировкам с командой Мирослава Ромащенко.