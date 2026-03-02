В «Зените» выявили игрока без слабых мест

Защитник «Зенита» Матвей Бардачев, выступающий в аренде за «Урал», восхвалил полузащитника Вендела.
– Самый сильный футболист, которого ты увидел в «Зените»?
– Наверное, Вендел. Когда он спиной, у него невозможно мяч отобрать, да и вообще – в какой бы позиции ни был, всегда выйдет победителем. Без шансов. Он резкий, выносливый, на мяче хорош, нет слабых сторон у человека.
- Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года после перехода из «Спортинга».
- За петербургский клуб бразилец провел более 160 матчей во всех турнирах.
- В составе «Зенита» полузащитник несколько раз становился чемпионом России.
Источник: «Чемпионат»