В «Зените» выявили игрока без слабых мест

2 марта, 10:04
13

Защитник «Зенита» Матвей Бардачев, выступающий в аренде за «Урал», восхвалил полузащитника Вендела.

– Самый сильный футболист, которого ты увидел в «Зените»?

– Наверное, Вендел. Когда он спиной, у него невозможно мяч отобрать, да и вообще – в какой бы позиции ни был, всегда выйдет победителем. Без шансов. Он резкий, выносливый, на мяче хорош, нет слабых сторон у человека.

  • Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года после перехода из «Спортинга».
  • За петербургский клуб бразилец провел более 160 матчей во всех турнирах.
  • В составе «Зенита» полузащитник несколько раз становился чемпионом России.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Урал Вендел Бардачев Матвей
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1772436649
единственный "игрок" зинки без слабых мест - мюллер... его даже свистуны покорной слушаются....
Ответить
Бумбраш
1772436683
Он не умеет читать и писать.то ли дело Алехандро Дельфиньо,так профессионально полировать лавку не сможет никто,профи со всех сторон!! Зенит срам российского футбола!!!
Ответить
FWSPM
1772436749
был когда то хорош да весь вышел
Ответить
andr45
1772437118
«В «Zenitе» выявили игрока без слабых мест» Долго же они его выявляли)
Ответить
опус 2
1772438314
Напишите ещё -разоблачили игрока без слабых мест
Ответить
Strige
1772438547
Судья у Зенита игрок без слабых мест... Никогда не ошибется в пользу других команд )))
Ответить
Император Бомжей
1772439668
Если бы он был такой крутой, то играл бы за другие клубы, гранды европейского футбола)))
Ответить
Юбиляр
1772442838
Да он даже пах не прикрывает стоя в стенке во время штрафного!!! - у него даже яйца железные!!! Гыгыгы.
Ответить
Боров мясной
1772445520
Парень гуляет бухает и после этого играет лучше. Вот в чем его сила! Как только не пьёт сразу затухает.
Ответить
СильныйМозг
1772446423
Похоже, я попал на ветку мясных петухов.
Ответить
