В «Зените» выявили игрока без слабых мест

Защитник «Зенита» Матвей Бардачев, выступающий в аренде за «Урал», восхвалил полузащитника Вендела.

– Самый сильный футболист, которого ты увидел в «Зените»?

– Наверное, Вендел. Когда он спиной, у него невозможно мяч отобрать, да и вообще – в какой бы позиции ни был, всегда выйдет победителем. Без шансов. Он резкий, выносливый, на мяче хорош, нет слабых сторон у человека.