«Зенит» выработал стратегию по Венделу и Луису Энрике

«Зенит» может рассмотреть продажу Вендела и Луиса Энрике в ближайшее трансферное окно.

Полузащитник «Зенита» Вендел продлил контракт с клубом, но сумма отступных в новом соглашении составила 25 млн евро, что должно упростить возможный уход игрока со следующего года. Представители Вендела поддерживают контакты с клубами из Италии, а сам футболист рассматривает вариант перехода в лигу с большей медийностью в преддверии чемпионата мира.

Также утверждается, что нападающий «Зенита» Луис Энрике не считается в клубе игроком, которого нельзя продать. При этом в «Зените» рассчитывают сохранить его как минимум до конца сезона и готовы обсуждать трансфер при предложении около 40 млн евро плюс бонусы, хотя предпочтительным вариантом называют сумму в 50 млн евро.